Ein bedeutender Fortschritt im Infrastruktur-Projekt „5G für den Landkreis Südwestpfalz“: Vodafone hat in Hauenstein auf der Dahner Straße eine Mobilfunkstation mit der neuen 5G-plus-Technologie in Betrieb genommen.

Mit dieser Eröffnung beginnt Vodafone die nächste Ausbaustufe seines Mobilfunknetzes im Landkreis. Bis Mitte 2025 plant Vodafone 18 weitere Mobilfunk-Bauprojekte, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und das 5G-plus-Netz auszubauen. Dies sei eine Antwort auf den rasant wachsenden mobilen Datenverkehr im Landkreis, der aktuell eine jährliche Steigerungsrate von über 30 Prozent aufweist, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die gestiegene Nutzung des mobilen Internets für soziale Medien, HD-Videos, Live-Streams und Nachrichtenportale erfordere eine entsprechende Erweiterung der Netzkapazitäten.

Das Ziel von Vodafone ist es, das bestehende Mobilfunknetz zu verstärken und bis 2025 die gesamte Bevölkerung an das 5G- und 5G-plus-Netz anzubinden. Dafür will Vodafone die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur nutzen und an den bestehenden 64 Mobilfunk-Standorten im Kreis 5G- und 5G-plus-Technologie installieren. Bisher sind bereits 21 Standorte im Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet, und die ersten drei Standorte verfügen bereits über 5G-plus. Bis Mitte 2025 sollen acht weitere 5G-Bauprojekte realisiert werden, darunter neue 5G-Stationen in Wilgartswiesen, Höheischweiler und Merzalben. Konkret sollen in den nächsten Monaten vier bestehende Standorte in Bundenthal, Mauschbach, Rodalben und Hinterweidenthal zu 5G-Stationen aufgewertet werden. Darüber hinaus erhält eine Breitband-Station in Bruchweiler-Bärenbach zusätzliche Antennen zur Kapazitätserhöhung. Die bereits bestehenden Mobilfunkstationen werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G-plus-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern.

Einsatzmöglichkeiten bei vernetzten Fahrzeugen und Telemedizin

5G ermöglicht höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung und bietet sowohl Privatleuten als auch der heimischen Wirtschaft erhebliche Vorteile. 5G-plus geht dabei noch einen Schritt weiter und könnte in vielen Branchen und Industrien neue Produkte und Dienstleistungen hervorbringen. Mit 5G-plus werde eine Echtzeit-Kommunikation möglich, die beispielsweise vernetzte Fahrzeuge oder verzögerungsfreie Telemedizin-Anwendungen unterstützt, heißt es von Vodafone. Diese Technologie eröffne neue Möglichkeiten in Bereichen wie Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Land- und Forstwirtschaft, Bildung, Logistik und Schifffahrt.

Alle Vodafone-Mobilfunkstationen im Kreis unterstützen die Notruftechnologie AML und das Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast. Bei einem Notruf an die „112“ wird der Standort des Anrufers automatisch an die Rettungsleitstelle übertragen, was schnelle Hilfe ermöglicht. Dank Cell Broadcast wird die umliegende Bevölkerung bei Gefahren wie Großbränden, Gasexplosionen oder Überflutungen via Smartphone gewarnt.