Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte sind aufgerufen, Fragen zu Bildungsgängen per E-Mail an die Berufsbildende Schule in Rodalben zu richten. Hintergrund ist der Lockdown im November, der Veranstaltungen unmöglich macht. Eigentlich wollte sich die BBS mit ihren Bildungsmöglichkeiten und Angeboten potenziellen Schülern beim Informationsabend am 24. November vorstellen. Dann hätten die Fragen von Schülern und Eltern gleich beantwortet werden können, sagt Lehrerin Kathrin Stoll. Nun will die Schule Interessierten die Gelegenheit geben, sich schriftlich zu informieren, „um so eine passende Entscheidung für die Zukunft zu treffen“, so Stoll.