Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Patenschaften für Kinder: Darum kümmert sich der neue Indienhilfe-Verein, der die Arbeit von Pfarrer Chandra in Indien unterstützt. Beim Martinimarkt am kommenden Sonntag in Dahn stellen die Mitglieder ihr Anliegen vor und verkaufen Selbstgemachtes.

Begeisterung und Überzeugung sind zwei der Motive, warum der noch junge Indienhilfeverein Dahner Felsenland gegründet wurde. Beim Dahner Martinimarkt werden sie die Gelegenheit nutzen, um Selbstgemachtes