Kommunalwahl: In zwei Orten der Verbandsgemeinde Hauenstein wird womöglich erst in einer Stichwahl entschieden, wer Ortsbürgermeister wird.

Hauenstein

Steffen Mellein von der Wählergruppe Hääschde kandidiert als Bürgermeister, weil er in Hauenstein eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik spüre. Der 43-jährige Selbstständige wolle die Gemeinde aber nicht als „Alleinherrscher“ führen, sondern mit einem Team. Mellein verfolgt die Linie seiner Wählergruppe, wonach das umgesetzt werden sollte, was die Bevölkerung gut findet. Der 43-Jährige will das Ohr bei den Hauensteinern haben und auf deren Ideen setzen.

Steffen Mellein Archivfoto: kka

Seit fünf Jahren ist der 66-jährige Michael Zimmermann Ortsbürgermeister von Hauenstein. Der pensionierte Diplom-Verwaltungswirt und Wirtschaftsjurist erinnert daran, dass in den vergangenen fünf Jahren große Projekte wie das interkommunale Gewerbegebiet und der Kindergartenneubau verwirklicht wurden. Zimmermann setzt auf Mitwirkung und Transparenz, zukunftsfähige Infrastruktur, wohnortnahe Arbeitsplätze, hohe Lebensqualität und Klimaneutralität.

Michael Zimmermann Archivfoto: ys

Der 65-jährige Manfred Seibel, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter und Kreisangestellter im Ruhestand, wollte zunächst als unabhängiger Kandidat antreten, ehe er sich für die Kandidatur als Grüner entschieden hat. Mit ihm als Ortsbürgermeister soll es mehr Einwohnerversammlungen und runde Tische mit den Unternehmern geben, kündigte er an. Derzeit mangele es bei vielen Entscheidungen an Transparenz und Bürgerbeteiligung, was zu viel Unzufriedenheit im Dorf führe.

Manfred Seibel Archivfoto: kka

Für die SPD tritt Andreas Wilde an. Der 49-jährige Notfallsanitäter ist Beigeordneter von Orts- und Verbandsgemeinde und in Hauenstein für den Grillplatz, die Spielplätze und das Bürgerhaus zuständig. Wilde setzt sich insbesondere dafür ein, dass die Jugend in Hauenstein eine Stimme durch ein Jugendforum oder ein Jugendparlament erhält. Wilde will sich weiterhin für die Stärkung des Tourismus und die Verkehrssicherheit rund um die Grundschule einsetzen.

Andreas Wilde Foto: SPD/Gratis

Bernhard Scherthan tritt als Einzelbewerber zur Bürgermeisterwahl in Hauenstein an. Seine Kandidatur hat im Ort die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen. Scherthan, Jahrgang 1960, ist im Dorf präsent und häufig auf öffentlichen Plätzen anzutreffen. Als Beruf hat er Komiker angegeben. Über seine politischen Ziele ist nichts bekannt.

Die Wahlwerbung von Bernhard Scherthan Foto: kka

Ratslisten

SPD: Andreas Wilde, Sarah Melder, Marco Fain, Collin Phillips, Nicolas Kerth, Ulrike Huthmacher, Raymund Burkhard, Marc Hirschinger, Philipp Edrich.

CDU: Michael Zimmermann, Markus Pohl, Vera Karpuschkin, Christof Glaser, Lukas Pohl, Tobias Bärmann, Daniel Meyerer, Udo Memmer, Maria Zimmermann, Günter Schneider, Yannik Königsamen, Mario Kunz, Matthias Schächter, Gregor Glaser, Patrick Mayer, Heike Bodesohn-Walter, Jochen Hagenmüller, Benedikt Fath, Stefan Eisermann, Norbert Meyerer, Alfred Busch, Steffen Reichert, Horst Eisenmann, Monika Meyer, Johannes Ruppert.

Grüne: Stefan Kölsch, Kerstin Riffel, Peter Erhardt, Stephan Riffel, Manfred Seibel, Sebastian Haag, Ulrich Ochsenfarth, Inge Wieser-Doppler, Christian Stöbener, Marco Kölsch, Eva Burkhard.

Wählergruppe Hääschde: Steffen Mellein, Ulrich Schöffel, Christoph Seibel, Simone Schenk, Timo Pust, Melody Jäger, Patrick Stöbener, Jens Keiner, Norbert Barthelmes, Barbara Hengen, Janne Bock, Felix Conrad, Markus Keller, Angelika Kunz, Kerstin Fath, Sylvia Bergdoll, Magdalena Hanß, Boris Keiser, Heidi Schneider, Clemens Meyerer, Stefan Seibel, Cindy Weinheimer, Elias Pust, Uwe Brandenburger, Gaby Schneider.



Hinterweidenthal

Torsten Frahry tritt für die Freien Wähler an. Der 51-jährige gelernte Physiotherapeut und jetzt in der Tourismusbranche tätige Hinterweidenthaler fühlt sich reif für dieses Amt, auch wenn er bisher kommunalpolitisch noch nicht tätig war. „Ich habe die Unterstützung der scheidenden Bürgermeisterin und der gesamten FWG“, stellt er fest. Sein Fokus liege darauf, Projekte wie die Grundschule, das Dorfgemeinschaftshaus, die Kita und den Erlebnispark, die die scheidende Ortsbürgermeisterin Barbara Schenk angestoßen hat, zu erhalten und sukzessive neue Projekte auf den Weg zu bringen. „Ich möchte Hinterweidenthal als lebenswerte Gemeinde weiterentwickeln“, sagt Frahry.

Torsten Frahry Archivfoto: Elig

Georg Eitel, 51-jähriger Ingenieur für Medizintechnik, tritt für die CDU an. „Ein Merkmal der Demokratie ist, dass der Wähler auch auswählen kann“, sagt er angesichts der Fülle an Konkurrenten. Die vorhandenen Rahmenbedingungen im Ort für alle auszubauen und zu forcieren, von jungen Familien bis zu den Rentnern, steht auf seiner Agenda. Bereits Vater Ewald Eitel übte das Ortsbürgermeisteramt in den 1970er Jahren aus. „Ich bin mit Kommunalpolitik aufgewachsen“, sagt der Vater dreier erwachsener Söhne. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes wählten ihn am 16. Dezember zum Bürgermeisterkandidaten. Seit 2009 besitzt er das CDU-Parteibuch. „Ich will’s probieren“, nimmt der Kandidat der Christdemokraten die Herausforderung an und merkt an: „Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen.“

Georg Eitel Archivoto: Elig

Yvonne Sarther tritt für die SPD an. Die 43-Jährige wohnt seit August 2023 in Hinterweidenthal und verfügt über kommunalpolitische Erfahrung. In ihrer Heimatgemeinde Dellfeld gehörte sie dem Gemeinderat in den vergangenen fünf Jahren an, fungierte zudem als Vorsitzende des dortigen SPD-Ortsvereins und zweite Vorsitzende des Gemeindeverbandes Zweibrücken-Land. Der Ausbau der Digitalisierung sowie die Schaffung von Bauplätzen genieße Priorität. Die Referentin für interne und externe Weiterbildung setzt sich für regelmäßige Mehrgenerationentreffen ein und für die Zukunft der örtlichen Vereine: „Vereine sind wichtig für ein aktives Dorfleben, ich stelle fest, dass es an Zuwachs fehlt“, heißt es in der Presseerklärung der Bewerberin. Eine regelmäßige Bürgersprechstunde hat sich Sarther ebenfalls auf ihre Agenda geschrieben.

Yvonne Sarther Archivfoto: Marco Wille

Im dritten Anlauf soll’s klappen: Manfred Schary, 57-jähriger selbstständiger Metallbaumeister, kandidiert für die neu gegründete Wählergruppe Schary. Von allen vier Bewerbern verfügt Schary über die größte kommunalpolitische Erfahrung. Seit 15 Jahren gehört er dem Gemeinderat an und war fünf Jahre lang Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hauenstein. Bereits 2009 und 2014 hat er für das Bürgermeisteramt kandidiert. Damals unterlag er der Amtsinhaberin Barbara Schenk. Als Vorsitzender des BUND Südwestpfalz und der Jagdgenossen liegen ihm der Natur- und Umweltschutz am Herzen. Sein politisches Handeln im Ort sei geprägt vom Willen, die Bedürfnisse der Gemeinschaft bestmöglich zu berücksichtigen. „Ich setzte mich für verstärkte Bürgerbeteiligung und regelmäßige Befragungen ein“, so Schary.

Manfred Schary Archivfoto: Elig

Ratslisten

SPD: Yvonne Sarther, Steffen Schön, Mirko Kindler, Anita Schön, Rainer Dietz, Winfried Hemm, Peter Hinkel.

CDU: Georg Eitel, Bekim Isufi, Dietmar Kuhn, Steven Gallucci, Carolina Arruda-Dietzel, Ralph Pavlitzek, Siegried Meyer, Bernhard Becker, Christoph Radtke, Kim Schenk, Thomas Schwinzer, Florian Eder, Alexander Bodenmüller, Luis Brand, Johanna Hämpel, Günter Jung, Nico Gallucci, Sandra Buchmann.

FWG Hinterweidenthal: Torsten Frahry, Maximilian Stilgenbauer, Björn Dorst, Christopher Riede, Heiko Kustes, Timo Schehl, Marvin Berger, Max Petry, Helmut Disque, Günter Knoll, Alfred Stilgenbauer, Stephanie Disque, Dieter Wadle, Sascha Müller, Julia Stilgenbauer, Eva Schehl, Florian Disque, Franziska Disque.

Wählergruppe Schary: Manfred Schary, Melissa Kupper, Wolfgang Schweitzer, Christoph Finkbeiner, Matthias Andres, Steffen Kuntz, Elfi Frahry, Konstantinos Dimkas, Victor Brockbals, Doris Herrgen, Rico Ohlinger, Pascal Biebel, Robert Rötschke, Günther-Armin Pritz, Marius Schäfer, Stefan Greiner Susanne Scheppach, Harald Marks, Udo Johann, Birgit Semmet.



Spirkelbach

In Spirkelbach gibt es keinen Bürgermeisterkandidaten.

Ratslisten

SPD: Ralf Christmann, Sabine Wittmann, Volker Schumb, Tobias Hafner, Wilfried Birnbaum, Bernhard Becker, Armin Handwerker, Gabriel Kallabis, Reinhold Wieser.

Wählergruppe Burgard: Michael Burgard, Timo Theis, Kristin Hartstirn, Jonathan Valendzik, Sören Kern, Andreas Rahm, Michaela Öhl, Gerd Bernhart, Caroline Morio, Florian Preiß.



Wilgartswiesen

Seit einer Legislaturperiode an der Spitze des 1042-Einwohner-Orts steht Manfred Schoch. Dieser ist bereits seit 1989 kommunalpolitisch tätig und strebt nun eine zweite Amtszeit an. Der 69-Jährige arbeitete früher in Führungspositionen bei einer Bank und einem Automobilgroßhandel.

Manfred Schoch Foto: Schoch

Der 46-jährige Markus Schöffel betreibt in Wilgartswiesen eine Schlosserei. Ab 2009 war er im Gemeinderat, hatte jedoch 2021 sein Mandat niedergelegt. Das Gremium wird diesmal wegen eines Formfehlers bei der Listenaufstellung per Mehrheitswahl gewählt.

Markus Schöffel Foto: Schöffel

Ortsvorsteher Hermersbergerhof

Der 43-jährige Michael Eck kandidiert auf dem Hermersbergerhof, wo er seit 2001 lebt, als Ortsvorsteher. 2014 wurde er erstmals in den Ortsbeirat gewählt und ist in der aktuellen Legislaturperiode Stellvertreter von Ortsvorsteherin Vera Schmitt, die nicht mehr kandidiert. Der Berufskraftfahrer ist bei der Feuerwehr engagiert.

Michael Eck Foto: Eck

Info

In Darstein, Dimbach, Lug, Schwanheim und Spirkelbach gibt es keine Bürgermeisterkandidaten. Dort wurden die Ortsbürgermeister in der Vergangenheit vom Gemeinderat gewählt. In Orten, in denen Parteien oder Wählervereinigungen keine Listen eingereicht haben, gilt die Mehrheitswahl. Der Wähler hat dann die Möglichkeit, auf einem leeren amtlichen Stimmzettel so viele Namen wählbarer Personen einzutragen, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. In manchen Gemeinden wurden Personen auf Vorschlagslisten benannt, die bereit sind, sich in den Gemeinderat wählen zu lassen.