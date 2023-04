Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da war es nur noch eins: Nur in einem Dorf in der Gegend um Zweibrücken hat es am Sonntag eine Partei geschafft, die absolute Mehrheit zu holen: Die SPD in Lambsborn. Der Überraschungserfolg der Freien Wähler und das schlechte Abschneiden der CDU spiegeln sich in den übrigen Ergebnissen wider. Aber was ist los mit der FDP im Hornbachtal?

SPD

Lambsborn und Rieschweiler-Mühlbach, da sind die Sozialdemokraten immer stark. Platz 3 – vor fünf Jahren von Althornbach belegt –