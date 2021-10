Gleich zwei Verwaltungsgebäude waren Ziel von Einbrechern zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Gestohlen wurde Bargeld im dreistelligen Bereich, der angerichtete Schaden dürfte laut Polizei deutlich höher liegen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, drangen Unbekannte in das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Thaleischweiler-Fröschen gewaltsam durch ein Fenster ein und suchten in Büros auf mehreren Etagen nach Wertgegenständen. Im Gebäude wurden verschlossene Türen ebenfalls mit Gewalt geöffnet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Im gleichen Zeitraum wurde auch das Gebäude der Verwaltung in Wallhalben angegangen. Dort brachen Unbekannte die Tür einer Garage auf und brachen auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster heraus. Offenbar sind die Täter aber nicht in das Gebäude eingedrungen. Der Schaden beläuft sich hier auf einen unteren vierstelligen Betrag. Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.