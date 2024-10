Seit April müssen die katholischen Bechhofer Gläubigen auf Gottesdienste in St. Michael verzichten. Die Kirche wurde zwischenzeitlich innen gestrichen, der Wandteppich im Altarraum wiederhergestellt und die Elektronik erneuert. Nun findet ein Festgottesdienst statt.

Der Duft neuer Farbe liegt im Kirchenschiff von St. Michael in der Luft. Im 94. Jahr des Bestehens der Bechhofer Kirche war im Inneren ein neuer Anstrich nötig. „Sie war stark verschmutzt – mit Ruß- und Wasserrändern“, erzählt Josef Becker, Vorsitzender des Gemeindeausschusses.

Wer St. Michael kennt, sieht sofort Veränderungen: So wurden der Chor und der Seitenaltar in graublauer Farbe gestrichen. Der Wandteppich mit einem Motiv des Heiligen Michael strahlt blitzblank. „Das ist ein historischer Teppich. Er ist schon sehr alt. Der wurde abgehängt und nach Belgien gebracht, um ihn zu reinigen. Danach wurde er in Köln in einem Atelier überholt“, sagt Becker. Er weiß aber nicht, wie alt der Teppich ist. „Man sieht ihn auf allen Fotos, die in der Kirche gemacht wurden. Ich kenne ihn, seit ich hier lebe.“ Das sind bei dem 82-Jährigen mehr als 50 Jahre.

Kirche hat nun Sitzheizungen

Auch die Elektrik wurde teilweise erneuert. „Leitungen, die schon ein wenig älter waren, mussten ersetzt werden.“ Ein Grund war der Brandschutz im Turm. Dazu wurden auch feuerfeste Türen und Wände installiert.

Ein großes Thema sei auch die Heizung gewesen, die „an ihre Grenzen kommt“, erklärt Becker. „Man hat sich nach langen Diskussionen entschieden, die Heizung so lange laufen zu lassen, wie es geht. Die vorderen Bänke wurden deshalb mit Sitzheizungen ausgestattet.“ Wie während der Renovierung im vergangenen halben Jahr wurden in den vorigen Jahren auch die Wintergottesdienste im Pfarrheim abgehalten. „Wegen der Heizkosten. Normalerweise wollen wir mit der elektrischen Sitzheizung auch wieder im Winter in der Kirche bleiben. Außer bei ganz großer Kälte.“

Mit 180.000 Euro seien die Kosten der Arbeiten im Rahmen geblieben. Man habe darauf geachtet, die Schlichtheit der Kirche zu erhalten und insgesamt sparsam zu sein. Wer sich ein Bild vom Ergebnis der Arbeiten machen möchte, kann dies am kommenden Sonntag, 27. Oktober. Um 10.30 Uhr beginnt ein Festgottesdienst mit Domkapitular Peter Schapper. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zum Empfang mit dem Musikverein Bechhofen samt Sekt und Imbiss auf den Vorplatz ein.