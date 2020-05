Die Sanierung des Mauschbacher Glockturms und der Feuerwehr sind fast fertig. Das berichtet Bürgermeister Bernhard Krippleben im RHEINPFALZ-Telefonat.

Die Aufträge für die Sanierungen wurden im Dezember vergeben, durch die Corona-Krise verzögerten sich die Arbeiten allerdings. „Die Arbeiten sind jetzt in den letzten Zügen. Bis Ende Mai sollte eigentlich alles fertig sein“, so Krippleben. Wie berichtet, wurde das ehemalige Kühlhaus der Feuerwehr, das zuletzt 2015 genutzt wurde, ausgebaut, dort ist auch der neue Eingang entstanden. Der bisherige Zugang an der rechten Seite wurde zugemauert, dafür wurde ein Damen-WC eingebaut. Im Inneren wurde der Mannschaftsraum umgestaltet, sodass es jetzt mehr Spinde für die Feuerwehrleute gibt.

Auch das ehemalige Bürgermeisteramt wurde saniert, die Kosten dafür sind allerdings gestiegen. Im Gemeinderat hieß es vergangenen September, dass die Fassade des Gebäudes doch maroder war als gedacht. Zudem musste ein zusätzliches Fenster ausgetauscht werden. Insgesamt kostet die Sanierung 48 000 Euro.

Der umgestaltete Spielplatz wurde am Sonntag im kleinen Kreis eröffnet. „Da haben wir alles neu gemacht. Die Vereine haben Spenden gegeben, und die Gemeinde hat in Eigenleistung drei neue Spielgeräte aufgestellt“, sagt Krippleben. Insgesamt wurden in den Spielplatz rund 20 000 Euro investiert. „Das ist zwar viel Geld, aber an Kindern und Jugendlichen sollte man nicht sparen“, findet der Bürgermeister. Noch vor der Sanierung gab es zwar auch die Idee, selbst eine Art Baumhaus zu bauen, die wurde allerdings verworfen, da es laut Krippleben für Spielgeräte hohe gesetzliche Auflagen gibt, die bei eigenen Bauwerken nur schwer einzuhalten seien.

In der nächsten Ratssitzung soll es ums Baugebiet gehen. „Wir könnten jetzt den dritten Bauabschnitt angehen“, so Krippleben. Der Abschnitt biete Platz für acht weitere Häuser, wann die ersten Bauherren loslegen können, sei aber noch nicht klar.