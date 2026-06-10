Die Ortsgemeinde Biedershausen nähert sich schrittweise einem neuen Baugebiet.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die zweite Offenlage für das Baugebiet „Hinterm Brunnen“ zu beantragen. Um die Erschließung voranzubringen, soll die überarbeitete Fassung des Bebauungsplans noch im Juni öffentlich ausgelegt werden.

Geplant ist zudem, den Grillplatz – die Grillhütte soll saniert werden – an das Wasser- und Stromnetz des künftigen Baugebiets anzubinden. Im Zuge der Sanierung der Grillhütte sollen auch die sanitären Anlagen erneuert werden. Die Gemeinde veranschlagt dafür 7000 Euro. Laut Ortsbürgermeister Christian Bühler ist es schwierig, eine Firma für das für Januar geplante Vorhaben zu finden.

Hauptstraße soll saniert werden

Bei der Sanierung der Hauptstraße ist Eigenleistung gefragt. Ein Abschnitt von rund 400 Metern soll instandgesetzt werden; dabei werden die Fugen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Den Auftrag für die Pflasterarbeiten in Höhe von knapp 15.000 Euro erhielt die Firma Staab-Bau aus Schmitshausen.

Außerdem beschloss der Rat die Anschaffung eines Defibrillators. Das Gerät soll zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr montiert und aus dem sogenannten Dorfbudget finanziert werden. Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern erhalten pro Jahr 1500 Euro für kleine, schnell umsetzbare Projekte.