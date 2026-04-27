Der Neubau der Kita Rohwaldzwerge in Hermersberg steht und wurde offiziell eingeweiht. Kinder und Personal müssen sich aber auf eine weitere Baustelle einstellen.

Bei der Einweihung des Neubaus Kita Rohwaldzwerge kündigte Ortsbürgermeister Erich Sommer (CDU) an: „Wir wollen auch den Altbau jetzt komplett sanieren.“ Der Gemeinderat wird in dieser Woche darüber entscheiden.

Alle Anwesenden waren sich einig: Der Neubau ist schön geworden. So ansprechend soll auch der Altbau werden. „Wir wollen eine Einheit“, betonte Sommer. Alle Kinder sollen in der Kita die gleichen Bedingungen vorfinden. Die weitere Maßnahme werde rund 800.000 Euro kosten, schätzte er. Einen Teil muss die Gemeinde selbst tragen, da Sanierungen nicht in gleichem Umfang bezuschusst werden wie Neubauten. Auf die Kinder und das Personal der Kita kommt nun eine längere, anspruchsvolle Umbauzeit zu. „In einem Jahr wollen wir fertig sein“, sagte Sommer. Für die kleinen Baumeister der Kita – nach der Erweiterung finden 92 Kinder Platz – bleibt auch künftig viel zu beobachten, wenn die Handwerker anrücken: Im Außenbereich wird eine Mensa entstehen, die Kita erhält eine neue Küche, und im Altbau werden Decken, Wände und mehr saniert.

Unermüdlicher Einsatz des Gemeindearbeiters

„Wo hat der Bürgermeister schon im Sand gespielt“, sangen die Kinder – und gaben selbst die Antwort: „Im Kindergarten.“ Einrichtungsleiterin Anja Schwarz berichtete, der Ortsbürgermeister sei in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen fast täglich vor Ort gewesen, um die Arbeiten zu begleiten. Sie hob zudem den unermüdlichen Einsatz der Gemeindearbeiter hervor.

Von 1928 bis 2023 stand die Kita in Hermersberg unter kirchlicher Trägerschaft, dann übernahm die Gemeinde. Damit einher ging der Namenswechsel von „Johannes der Täufer“ zu den „Rohwaldzwergen“. „Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Gemeinde war in Hermersberg immer etwas Besonderes“, unterstrich Schwarz, die seit 33 Jahren in der Kita arbeitet. Als die Kirche Träger war, half die Ortsgemeinde; seit die Ortsgemeinde Träger ist, unterstütze die Kirche. Aktuell stellt die Kirchengemeinde die Küchenräume bereit.

Haus und Raume gesegnet

In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich in Betreuung und Angebot viel verändert, resümierte Schwarz. Jede Veränderung brauchte Platz. Das Büro der Leiterin sei zugunsten zusätzlicher Betreuungsmöglichkeiten zeitweise auf einen Schreibtisch geschrumpft. Das hat sich nun geändert: Im Neubau gibt es Personalräume und einen Bereich für die jüngsten Kinder inklusive Schlafmöglichkeiten.

Pfarrer Peter Heinke segnete das Haus und alle Räume. Zusammen mit den lautstark mitsprechenden Kindern stellte er fest: „Gott geht mit.“ Auch künftig, sagte Heinke, werde die Kirche die Kita unterstützen, wo es nötig und möglich ist.