Der gemütliche Teil mit Gesprächen untereinander hatte beim ersten Neujahrsempfang in Geiselberg gerade begonnen, da wurde es für den ein oder anderen Gast ungemütlich. Die Piepser der anwesenden Feuerwehrleute meldeten sich. Im Laufschritt ging es von der Feier zum Einsatz.

Welche schwierige Aufgabe sie erwartete, war zu diesem Zeitpunkt unklar. Schwierige Aufgaben hat in jedem Fall die Gemeinde Geiselberg wieder zu bewältigen, das hatte zuvor Bürgermeisterin Marika Vatter festgestellt. Aber auch ein erfreuliches Kontrastprogramm: Vor 725 Jahren wurde Geiselberg erstmals erwähnt, was ein Jubiläumsprogramm in diesem Jahr zur Folge hat. Zugleich feiert die Protestantische Kirche ihr 70-jähriges Bestehen. Die Gemeinde wünsche sich, dass Bürger und Gäste bei verschiedenen Veranstaltungen „eine einzigartige und überwältigende Zeit erleben“, sagte Vatter.

Sie freute sich über die Gäste beim Neujahrsempfang, der schon eine erste Einstimmung auf das Jubiläumsjahr war. „Mit ihrer Präsenz zeigen Sie, dass unser Gemeinwesen in Geiselberg nicht ganz verloren ist. Das macht Mut“, sagte die Bürgermeisterin. Vatter verwies darauf, dass politisch Entscheidungen getroffen werden müssten, weil es der Gesetzgeber vorschreibe. Beispiel: Die brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses sei notwendig, um es weiter nutzen zu können. Blitzschutz und Brandschutztüren einbauen, Fluchtwege markieren, das seien erforderliche Arbeiten. Aktuell arbeite man von Veranstaltung zu Veranstaltung im Bürgerhaus mit Einzelabsprachen, sagte Vatter. Anstrengend, aber notwendig.

Sich bietende Chancen nutzen

Es gebe aber auch Entscheidungen, die getroffen werden, weil sie Chancen bieten. Solche Chancen sehe man in einer energetischen Sanierung des Hauses und was die Produktion regenerativer Energien anbelangt. Regenerative Energie soll auch auf der Geiselberger Gemarkung produziert werden. Verbunden mit der Chance, so Vatter, dass Energie für die Bürger bezahlbar bleibt.

Man versuche bei allen Arbeiten, die Kosten für den Bürger im Rahmen zu halten. Zum Beispiel beim Straßenausbau. Viele Straßen seien sanierungsbedürftig, aber es gehe Schritt für Schritt, damit es bezahlbar bleibt. Die Straße, die demnächst ausgebaut wird, ist die Friedhofstraße. Der Glasfaserausbau hat in Geiselberg selbst noch nicht begonnen, aber zumindest in der Verbandsgemeinde. Deshalb sei sie hoffnungsvoll, „dass wir in diesem Jahr in unserer Gemeinde einen Fortschritt merken“, sagte Vatter.

Für den Ort engagieren

Ein wichtiges Thema betrifft aktuell die Zukunft des Hortes in Heltersberg, den auch Geiselberger Kinder besuchen. Klar sei, dass es eine gemeinsame Lösung der drei Gemeinden Heltersberg, Geiselberg, Schmalenberg gemeinsam mit der Verbandsgemeinde geben werde.„Wie die aussieht, ist offen“, sagte Vatter mit Blick auf viele zu klärende Fragen. Es werde nicht einfacher, bekannte Vatter. Sie warb auch deshalb für die Kommunalwahl: „Ich würde mich freuen, wenn sich interessierte Bürger zur Wahl zum Gemeinderat stellen“. Die Aufgaben müssen gemeinsam angegangen werden.