In der Hälfte der Orte der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gibt es bei der Wahl des Gemeinderates am Sonntag, 9. Juni, Listen mit Kandidaten von Parteien und Wählergemeinschaften

Eppenbrunn

SPD: Andreas Pein, Corinna Sefrin-Pein, Jens Schuster, Erik Maginot, Mark Anthony Tiano, Wolfgang Petry, Andre Diehl, Dominic Maginot, Julia Löffler, Wolfram Bastian, Tobias Stephan, Roland Geisler, Ansgar Ruprecht, Roswitha Spies, Klaus Lehmann.

CDU: Thomas Heinemann, Ralf Oestreicher, Marc-Kevin Kelsch, Marco Velten, Hannah Bender, Dieter Knierim, Frank Dzemski, Sven Buttlar, Thomas Kelsch, Jonas einemann, Lea Fluck, Timo Voitl, Alexander Gruß, Daniel Knierim, Peter Gärtner, Richard Klumpp.

Lemberg

SPD: Martin Niebuhr, Verena Hahn, Albert Lipps, Denise Scharwatz, Stefanie Denk-Pfeifer, Bernd Lipps, Diana Titz, Mario Glöckner, Christoph Lipps, Karin Gerau, Thomas Haag, Stefanie Schaaf, Michael Hatzfeld,, Andrea Baas, Steffen Risch, John Simon, Jürgen Edel, Marco Glöckner, Kai Glöckner, Armin Wendel.

FWG: Rudi Zimmermann, Thomas Nikolaus, Jens Zimmermann, Jürgen Ehrhardt, Andrea Nikolaus, Petra Müller, Manfred Wohl, Nicole Treubel, Dirk Traxel, Carsten Müller, Heinz Wenzel, Wilhelm Faul.

Obersimten

CDU: Jana Heravi, Hartmut Hofmann, Susanne Burkhart-Tawfik, Thorsten Höh, Tina Legleitner, Manfred Feibert, Katharina Kupper-Schieler, Thomas Winnwa, Mike Unkauf, Carmen Thümichen, Philipp Dietz, Lothar Schmitt.

WG Seebach: Johannes Seebach, Silke Rink, Carolin Hartmann, Carmen Niegl-Diener, Marc Lieblang, Eleonore Huber, Klaus Neumann, Normen Deutschmann, André Jankwitz, Nicole Stöß, Kai Frank, Fabian Sprau, Norbert Diener, Sandra Sempruch, Karin Schulze.

Trulben

SPD: Harald Hatzfeld, Jacqueline Wagner, Wolfgang Bender, Gaby Hatzfeld, Sascha Walch, Peter Schillings, Wolfgang Dezember, Dominik Hübel, Dominik Schmechtig, Daniel Schirm, Erwin Wagner, Jürgen Merck, Willi Wallitt, Klaus Bender.

CDU: Steffen Schehrer, Carlo Linn, Kathrin Dezember, Michael Gruttke, Nico Faul, Lukas Uhl, Thomas Fuchs, Patrick Adrian, Werner Hunkler, Katharina Hehr, Fabio Alves Kennel, Jannis Schehrer.

FWG Hochstellerhof: Bernd Hunsicker, Rolf Fischer, Karin Feick-Müller, Birgit Hunsicker, Sandra Lembach, Manfred Baumgärtner, Cynthia Weber, Kevin Welter, Sarah Kofer, Benno Ernst.

Vinningen

CDU: Willy Diemert, Nicole Wagner, Maurice Müller, Maximilian Laub, Sabrina Sokoli, Hermann Braun, Steffen Thornhill, Jennifer Rabung, Jürgen Laub, Christian Gehrlein, Andrea Eitel, Michael Pfaff, Johannes Koch, Tobias Frenzel, Christophe Guerinaud, Helmut Wagner, Markus Weimann, Herbert Franz.

FWG: Peter Weishaar, Michael Smoch, Maria Bressel, Gabriele Leis, Sergei Pflaum, Sebastian Weishaar, Monika Maus, Carina Fink, Christian Hirnstein, Sascha Wagner, Irina Fail, Claudia Pfundstein, Matthias Schuster, Verena Wagner, Emil Pfundstein, Eric Pfundstein.

Info

In allen anderen Dörfern der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wird nach dem Prinzip der Mehrheitswahl gewählt, weil es keine Listen von Parteien oder Wählergruppen gibt. Dort können so viele Kandidaten benannt werden, wie der Gemeinderat Sitze hat. In einigen Orten gibt es eine Liste mit Bewerbern, die sich in den Rat wählen lassen würden.

