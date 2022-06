Schwierige Zeiten für Schmetterlinge, Hummeln und Bienen: Die stärkste Blühphase des Frühlings ist vorüber. Hitze und Trockenheit mindern die Ergiebigkeit der Blüten enorm.

Hans Göppel vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Zweibrücker Land bedauert, dass in unseren Gärten und Grünanlagen die Blumenvielfalt zunehmend verloren gegangen sei. Heimische Blühsträucher und Büsche, die die Falter besonders mögen, zählen längst nicht mehr zum typischen Bild der Gartenkultur.

Ein reichhaltiges Nektarangebot erfordert einen Mix an Blumen und Sträuchern, die zu unterschiedlichsten Zeiten bis in den Herbst hinein in voller Blüte stehen. Wichtig ist, dass die Blüten nicht gefüllt sind, sodass die Schmetterlinge mit ihren Saugrüsseln guten Zugang zur Nektarquelle haben, weiß Peter Spieler vom Nabu. Vergessen dürfe man nicht, dass der Schmetterling auch für Nachwuchs sorgen möchte. Aus seinen Eiern schlüpfen Raupen, die auf bestimmte Futterpflanzen spezialisiert sind. Weil beim Kleinen Fuchs die Brennnessel das richtige Blattgrün sei, sollte man im Garten durchaus ein Eckchen reservieren, in dem die Brennnessel wachsen darf. Tauchen dort dann Raupen auf, solle man sie keinesfalls als Schädlinge bekämpfen: Denn dann stellt sich im nächsten Frühjahr kein bunter Schmetterling ein, der im Garten von Blüte zu Blüte flattert. Der seltene Schwalbenschwanz braucht die Wilde Möhre oder den Petersilie, damit der Nachwuchs gedeihen kann.

Wasserstellen für Tiere sehr wichtig

Den Kleinen Fuchs erkennt man an schwarzen, gelben und zwei weißen Flecken am Rand der Vorderflügel. Die orange-rötliche Grundfärbung gibt ihm Leuchtkraft. Die Flügelränder sind geschmückt mit einer schwarz eingefassten Reihe blauer Mondflecken. Der Falter hat eine Flügelspannweite bis 50 Millimeter.

Nicht nur an den derzeitigen Hitzetagen sind natürliche Wasserstellen für Tiere wichtig. Dort werden sich Bienen, Hummeln, andere Insekten sowie die Vogelwelt sehr schnell einfinden, um ihren Durst zu stillen. Vögel nehmen gleich noch ein kühlendes und reinigendes Bad. Die Wasserstelle sollte nicht so stehen, dass sie eine Gefahrenquelle für die Besucher ist. Denn schnell entdecken hungrige Fressfeinde solche Orte für ihre Jagd. Außerdem sollen die Insekten und Vögel das Nass genießen können, ohne dabei zu ertrinken. Daher hilft manchmal ein Stein in der Pfütze, auf dem Vögel stehen können. Auch ein Brett kann eine Lösung sein, von wo aus auch Bienen und Hummeln sitzend Feuchtigkeit aufnehmen können, erklärt Göppel.

Natur-Entdeckertour am Sonntag

Im Naturschutzgebiet „Auf dem Hausgiebel“ an der Landstraße zwischen Maßweiler und Rieschweiler-Mühlbach plant der Nabu für diesen Sonntag, 26. Juni, 9 Uhr, eine naturkundliche Entdeckungstour mit dem Pflanzen- und Vogelkenner Siegfried Kramp. Dieser berichtet vor Ort über geschützte Blumen und Kräuter. Zeigt Orchideen, erkennt fremdländische Pflanzen und macht Pionierpflanzen ausfindig. Mit den Teilnehmern werden Geheimnisse der Lebensgemeinschaften ergründet und es wird vorgeführt, warum Kalkmagerrasengebiete eine besondere Flora und Fauna haben. Seltene und singender Vögel werden bestimmt. Erläuterungen zu den Insekten und Schmetterlingen, die auf solch einen Lebensraum spezialisiert sind, fehlen nicht. Die Teilnehmer dürfen sich auf eine spannende Informationstour freuen.

Anmeldung und Info

Nabu-Vorsitzende Miriam Krumbach:

E-Mail miriamkrumbach@posteo.de

Telefon 06332 41877