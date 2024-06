Am Sonntag werden die Wähler in Hauenstein, Hinterweidenthal und im Fischbacher Ortsteil Petersbächel noch einmal zur Wahlurne gerufen. In diesen drei Orten steht die Stichwahl um die Bürgermeister- und Ortsvorsteherämter an.

Im ersten Wahlgang am 9. Juni konnten die Wähler in Hauenstein