Die Ingolstadter Firma Anumar plant einen Solarpark auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen auf der Gemarkung Oberhausen.

Mit dem Eigner des fünf Hektar großes Ackers soll sich das Unternehmen bereits weitgehend geeinigt haben. Das Feld an der Landesstraße zwischen der Schmitshauser Kreuzung nach Knopp-Labach und Biedershausen liegt unweit des Wallhalber Grünplatzes, erläutert Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard. In seiner Sitzung am Mittwochabend im Ludwig-Katz-Haus soll der Ortsgemeinderat über das Vorhaben informiert werden. Das Gremium wird darüber zu entscheiden haben, ob die baurechtlichen Voraussetzungen für solch eine naturverträgliche Stromgewinnung geschaffen werden. Das Unternehmen aus Oberbayern wirbt damit, dass es einschlägige Erfahrung mit der Erzeugung von Grünstrom habe.

Uwe Bißbort aus Windsberg, der Vorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes für die Südwestpfalz, hatte vorige Woche bei einer Sitzung der Landwirte im Niederhauser Restaurant „Zum Hannes“ einen „ungezügelten Flächenfraß“ von Solarparks kritisiert. Aus seiner Sicht und der des Verbandes gehe der zunehmende Verbrauch wertvoller Felder durch solche Anlagen „in die falsche Richtung“. Bißborts heftige Kritik richtete sich dagegen, dass Ackerland nicht mehr vorrangig natürlich genutzt werde. Zu viele landwirtschaftliche Flächen gingen verloren, die eigentlich für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gebraucht würden.

Das Stuhlbachtal renaturieren

Wie die Wallhalber Ortsbürgermeisterin Burkhard sagt, hat das Ökostrom-Unternehmen auch in Biedershausen und Knopp-Labach Flächen gepachtet, um dort Agro-Photovoltaik anzusiedeln. In der Verbandsgemeinde Landstuhl betreibe die bayerische Firma bereits eine Anlage, die als Muster-Solarpark anzusehen sei. Dort könne man sehen, wie diese Technik funktioniert und im Gelände aussieht.

Der Rat spricht am Mittwochabend auch über die anstehende Renaturierung des Stuhlbachtales. Deren Umsetzung, mit der Vorgabe des wasserrechtlichen Ausgleiches, möchte die Ortsgemeinde in die Hände der Fachbehörde für Flurbereinigungsverfahren geben. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz in Kaiserslautern könnte dies im Zusammenhang mit dem Flurbereinigungsverfahren in Knopp-Labach gemarkungsübergreifend anpacken. Zwischen Knopper Mühle und Landgrafenmühle am Wallhalber Ortsrand liegt die Talaue Stuhlbachtal, wo beide Gemeinden Wiesenflächen besitzen. Laut Burkhard kann das DLR die bereits vorhandene Planung für die Lösung der Ausgleichsmaßnahme verwenden. In dieser Zusammenarbeit würde die Bürgermeisterin die wohl schnellste Lösung für beide Gemeinden sehen.

Info

Ortsgemeinderat Wallhalben am Mittwoch, 19 Uhr, im Ludwig-Katz-Haus