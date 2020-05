Das Thema Bauen wird die Gemeinde Höheischweiler in den nächsten Jahren beschäftigen. „Das Kämpfen hat sich gelohnt“, sagte Bürgermeisterin Ricarda Holub. Nach jahrelangen Bemühungen gibt das Land einen Zuschuss zur Sanierung der Mehrzweckhalle: 300.000 Euro bei geschätzten Kosten von 549.000 Euro. Die Halle, ein Herzstück des Gemeindelebens, soll nun wie geplant in vielen Bereichen modernisiert werden.

Auch die Römerstraße kann ausgebaut werden. 75.000 Euro steuert das Land für den Ausbau bei, der 477.000 Euro kosten soll. Die Sanierung wird über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge auch von den Bürgern finanziert. Rund 35.000 Euro mehr als benötigt hatten die Bürger 2019 vorausgezahlt. Das Geld wird als Guthaben mit den Kosten für 2020 verrechnet.

Die Gemeinde geht davon aus, dass in diesem Jahr 239.000 Euro für den Ausbau der Römerstraße ausgegeben werden. Nach Abzug des Gemeindeanteils (78.800 Euro) haben die Höheischweilerer Grundstückseigentümer 160.000 Euro zu bezahlen. Davon werden die 35.000 Euro Guthaben abgezogen. Das ergibt einen Ausbaubeitrag von 29 Cent pro gewichtetem Quadratmeter (inklusive aller Zuschläge).

Stundung der Beiträge möglich

Bezahlt werden die Beiträge in drei Raten, beginnend im August. Wer bedingt durch die aktuelle Situation wirtschaftliche Probleme hat, könne eine Stundung beantragen, erläuterte die Beigeordnete Nicole Steiber. Man versuche, das so verträglich wie möglich für die Bürger zu gestalten. Am Beispielen berechnet heißt das, wer 1800 Quadratmeter beitragspflichtige Fläche besitzt, zahlt 535 Euro. Wer 800 Quadratmeter Fläche hat, kommt auf einen Beitrag von 245 Euro.

Saniert wurde der Kanal in der Hauptstraße – als Vorgriff auf den Ausbau der Straße. Die Arbeiten seien abgeschlossen. Es fehlen noch die abschließende Kamerafahrt, um den Kanal zu prüfen, und die endgültige Abnahme.