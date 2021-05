Der Regen in den vergangenen Wochen hat der Natur gut getan, auch wenn viele Menschen einen Goldenen Oktober vermisst haben. Dass die Bäume so viele Früchte tragen, ist auch eine Art Trotzreaktion oder Vorsichtsmaßnahme wegen der Trockenheit. Wer noch Äpfel auf dem Baum hängen hat, für den haben die Obst- und Gartenbauvereine einen Rat.

Die Natur konnte im Oktober, eine notwendige Erholungsphase einlegen. Wenige Sonnenstunden, aber über 120 Liter Regen haben die Pflanzenwelt zu neuem Leben erweckt. Viele Bewohner haben jedoch die so beliebten goldenen Oktobertage vermisst.

Eigentlich haben sich die Landwirte schon Ende August und Anfang September Regen gewünscht, aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Die dadurch weiterhin extreme Trockenheit hat verhindert, dass die Landwirte noch einmal einen Grünschnitt im Spätherbst ernten konnten. Es sei beruhigender, wenn ein Betrieb die Gewissheit hat, ausreichend Futtervorräte fürs Vieh eingelagert zu haben, erzählt Klaus Schwuchow aus Winterbach. Viele Bauern befürchten deshalb, dass ihnen die Futtervorräte schon im zeitigen Frühjahr ausgehen könnten. Deshalb wurde viel gutes Stroh eingefahren, um die Futterreserven noch strecken zu können.

Wer schon früh Futter zukaufen muss, der hat unerwünschte zusätzliche Betriebsausgaben, die jeder Bauer vermeiden möchte, erläutert Hubert Wilhelm aus Schmitshausen. Nur im feuchteren Talbereich wurden die Wiesen noch einmal grün. Sonst war das Grünland durch den extremen Regenmangel braun gebrannt. Deshalb sei es fast ein Wunder, dass es jetzt wieder eine grüne Farbe bekommt, meint Kurt Lauer vom Stockbornerhof.

Die Bauern freuen sich über die guten Bedingungen

Trotz der vielen kühlen und regnerischen Tage im Oktober konnten die Bauern ihre Felder gut bestellen. Es konnten endlich die Stoppel- und Maisfelder umgepflügt und geeggt werden, ohne dass riesige Staubwolken über die Feldflur zogen. Die Aussaat des Wintergetreides war unter richtig guten Bedingungen möglich, findet Andreas Veith aus Battweiler. Zudem habe der Regen geholfen, dass das Getreide nach wenigen Tagen ausgetrieben hat, obwohl es einige Grad wärmer hätte sein können. Die Forstleute sind mit dem kühlen und regnerischen Oktober sehr zufrieden. Er habe dem Wald eine wichtige Verschnaufpause geschenkt. Die Bäume haben ihr Blattwerk nicht so schnell verloren, und die akute Waldbrandgefahr sei kein Thema mehr. Trotzdem seien die mehr als 120 Liter Regen noch kein ausreichender Ausgleich für den Wassermangel in der Natur. Bei Bauarbeiten stellt man fest, dass der Regen häufig noch nicht einmal einen Meter ins Erdreich vorgedrungen ist.

Karlheinz Hille aus Battweiler kann es darum kaum verstehen, dass es in diesem Jahr ein solch üppige Obsternte gab. Kirschen und Mirabellen habe man in einem sehr gesunden Zustand ernten können. Schlechter sei die Trockenheit für Äpfel und Birnen gewesen, wo die Fäulnis nicht zu bremsen sei. Darum raten die Obstbauvereine, die Äpfel noch auf den Bäumen hängen zu lassen. Das kühle und feuchte Wetter bewahre den Äpfeln die Frische und den Geschmack. Äpfel je nach Bedarf direkt vom Baum zu pflücken sei besser als die Lagerung in den modernen Kellern, wo es vor allem an der Luftfeuchtigkeit fehlt.

Der Ohmbach bei Battweiler ist noch immer ausgetrocknet

Auch für den sich gerne außerhalb der Wohnung aufhaltenden Hille hatte der Oktober nichts von dem beliebten Altweibersommer zu bieten. Trotzdem ist er verwundert, dass bei diesen Niederschlägen bisher aus keiner Klamm oder den Wiesengräben Wasser in den Ohmbach fließt. Er sei noch immer fast ausgetrocknet, hat er am Wochenende im Ohmbachtal festgestellt, wo einst im Seitental der Ohmbacher Hof stand. Wie die Obstbäume hängen auch die Waldbäume voller Früchte. Es gebe Bucheckern und Eicheln in riesiger Menge trotz des Wassermangels.

Für die Naturkennerin Evi Burkhardt aus Zweibrücken ist es eine typische Reaktion der Natur. Die Pflanzenwelt würde Samen zur Arterhaltung produzieren. Für sie spielt dabei der Klimawandel eine zusätzliche Rolle. Viele Naturforscher sehen in den jetzt häufiger auftretenden Mastjahren bei den Waldbäumen ebenfalls einem Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der Ausfall der üblichen Frühjahrsfröste begünstige die Blütenbildung der Waldbäume. Wer nach den stürmischen Regennächten durch den Wald zum Stockbornerhof gefahren ist, der habe vor lauter Bucheckern kaum mehr den Asphalt der Straße gesehen, berichten viele Autofahrer.

Für die Wildschweine ein gefundenes Fressen

Die Samenproduktion der Bäume findet eigentlich in einem Zyklus von mehreren Jahren statt. Über Jahrzehnte war es bei der Buche etwa alle sechs Jahre der Fall. Manchmal betrugen die Abstände auch zehn Jahre. Durch die Hitzejahre habe sich der Zeitraum verkürzt, haben die Waldbauern beobachtet. Für die Wildschweine ist dieses Überangebot an Futter ein wahrlich gefundenes Fressen. Es bringt aber auch eine große Gefahr für die Wiesen der Bauern, denn nach einer fetten Bucheln- und Eichelnmahlzeit brauchen die Schwarzkittel tierisches Eiweiß, und in den Wiesen finden sie Würmer und Schnecken.

Lange hat es gedauert, bis der Wald sich seine typische Herbstfärbung zugelegt hat, was an den fehlenden Sonnentagen im Oktober lag. Vor allem waren die Temperaturen auch häufig wenig erwärmend, sodass die Bewohner im Zweibrücker Land vor allem in der Ferienzeit einen warmen Goldenen Oktober vermissten. Ein kleines bisschen dafür entschädigt hat der Wochenauftakt, der für einen Novembertag ungewöhnlich warm war.