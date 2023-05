Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stadtfest, Kerwe, Kulturangebote: Nach zwei Jahren Pandemie-Auszeit wird in diesem Jahr in Dahn wieder einiges los sein. Mehrere Veranstaltungen plant die Stadt für dieses Jahr. Auch ein runder Geburtstag der deutsch-französischen Städtepartnerschaft steht an.

Los geht es mit den Veranstaltungen am Sonntag, 22. Mai: Im Stadtzentrum rund um die Sankt Laurentius-Kirche findet ein Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Ein neues Veranstaltungsformat plant