Die Kreisverwaltung hofft darauf, dass es schnell eine Lösung geben wird, damit auch das Pirmasenser Impfzentrum Termine von einer Warteliste selbst vergeben kann – und nicht noch weitere Termine unbesetzt verstreichen. Denn am Mittwoch und Donnerstag sind wieder zusätzliche Zeitfenster eingeplant, um zusätzlich gelieferte Impfdosen zu verabreichen. 256 Termine können dafür besetzt werden.

Für viele, die auf einen Impftermin warten, weil sie zu einer priorisierten Gruppe gehören oder zur Gruppe der zwischen 60- bis 69-Jährigen, die zur Anmeldung aufgefordert wurden, war die Nachricht am Samstag ein Lichtblick: Aufgrund der Zusatzlieferungen an Impfstoff für die Südwestpfalz wurden im Pirmasenser Impfzentrum zusätzliche Zeitfenster für Termine eingeplant. Bereits am Sonntag war dies der Fall. Und für diesen Tag waren sogar noch zahlreiche Termine frei, wie Landrätin Susanne Ganster vor dem Wochenende informierte. Vergeben werden die Impftermine bisher jedoch nur zentral von der Impfdokumentationsstelle des Landes an registrierte Personen. Auch die möglichen zusätzlichen Termine – von denen freilich einige unbesetzt blieben. Wer sich nun Hoffnung machte, kurzfristig einen der freien Termine zu erhalten, wurde aber enttäuscht. Es gebe keine freien Termine, man müsse warten auf die Benachrichtigung, wurde vielen Anrufern bei der Hotline beschieden.

Warten auf einen Termin

Viele warten bereits seit Wochen auf einen Termin. Etwa ein 71-jähriger Leser aus dem Landkreis, der an Leukämie erkrankt ist und im Falle einer Covid-19-Erkrankung mit einem schlimmen Verlauf rechnen muss. Anfang März, als die über 70-Jährigen sich melden konnten, habe er sich gleich angemeldet, berichtet er. Seitdem warte er vergeblich auf ein Zeichen. Zwei Bekannte seien inzwischen angeschrieben worden seien, dass nicht genug Impfstoff da sei, weswegen sich die Impfung bis in den Mai verschieben könne. Schon, als vorletzte Woche die über 60-Jährigen aufgefordert wurden, sich anzumelden, habe er sich gewundert. Erst recht, als er nun gehört habe, dass es trotz zusätzlicher Lieferungen keine freien Termine gebe.

Seit sechs Wochen wartet auch die Schwiegermutter von Thomas Schmittner aus dem Landkreis. Auch er fragte am Wochenende bei der Impf-Hotline nach. Dort habe niemand von zusätzlichen Terminen gewusst, berichtet er. Das sei sicherlich eine Spontanaktion, habe man ihm gesagt – und er solle sich doch mit seiner Schwiegermutter direkt ins Impfzentrum begeben. Was erfolglos geblieben sei, denn das Impfzentrum arbeite ja Termine der Impf-Hotline ab.

Über die Zuteilung der Impftermine ärgert er sich, hat sich deswegen auch beim Land beschwert. Man bekomme es dort nicht hin, innerhalb von sechs Wochen einen Termin zu definieren, kritisiert er und fordert eine schnellere Terminvergabe. Zudem spreche er von einer Person der Prioritätengruppe 2 – er kenne aber mittlerweile mehr junge Menschen, die geimpft sind, als Personen der Priogruppe 1 und 2. Man gestehe Personen mit Pflegestufe und Schwangeren zwei Kontaktpersonen zu, die ebenfalls Impfungen bekämen – da werde ohne weitere Prüfung Tür und Tor für willkürliche Impfungen an der Impfreihenfolge vorbei geöffnet, beanstandet er die aktuelle Praxis.

Eine schnelle Änderung bei der Vergabe von Terminen erhoffen nun die Landrätin und der Pirmasenser Oberbürgermeister: Das Impfzentrum Pirmasens müsse auch vor Ort flexibel und kurzfristig Termine anbieten können, fordern sie. Machbar ist dies: Das Impfzentrum in Frankenthal zum Beispiel hat bereits Zugriff auf die Warteliste des Landes. Weitere sollen nun folgen.

Zentrale Anmeldung