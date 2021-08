Wer sich ohne Termin impfen lassen will, hat dafür in der kommenden Woche auch im Landkreis Südwestpfalz die Möglichkeit. Am Montag hält der Impfbus des Landes in Hornbach, am Donnerstag in Dahn.

Die Rundreise der Impfbusse durch Rheinland-Pfalz geht in die zweite Woche. Die Impfteams setzen am Montag ihr mobiles Impfangebot auch in der Südwestpfalz fort. Am Montag, 9. August, können sich zunächst von 8 bis 12 Uhr Impfwillige in Zweibrücken auf dem Edeka-Parkplatz in der Saarlandstraße 31 impfen lassen, am Nachmittag dann in Hornbach von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz der Wasgau AG.

Am Donnerstag, 12. August, steht dann ein Impfteam in Dahn von 8 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz vom Penny-Markt (Pirmasenser Straße 62) bereit. Am Nachmittag des gleichen Tages steht der Bus von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz von Aldi in Dahn-Reichenbach.

Personalausweis erforderlich

Die Impfungen finden nach Mitteilung des Landes offen statt, das heißt ohne vorherige Terminvereinbarung; der Personalausweis muss jedoch mitgebracht werden. Gewählt werden kann zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und Biontech. Die anstehenden Zweitimpfungen sind laut Land für alle Impflinge durch einen erneuten Besuch des Impfbusses oder alternativ in einem Impfzentrum gesichert. Bei Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung nötig.

Sechs mobile Impfbus-Teams impfen im August auf Supermarkt-Parkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz ohne vorherige Terminvergabe. Insgesamt mehr als 200 Standorte werden angesteuert. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion des Landes mit dem Deutschen Roten Kreuz und in Kooperation mit den Supermarkt-Ketten Aldi, Penny, Rewe, Edeka und Wasgau AG.

Bereits in den ersten drei Tagen des Tourstarts in der vorigen Woche nutzten nach Angaben des Landes 2726 Personen die Chance, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Dabei wurden 1399 Impfdosen von Johnson und Johnson, 1232 Dosen von Biontech sowie 95 Dosen von Moderna verimpft.

Alle genauen Standorte und Zeiträume für die zweite Woche finden sich auch im Internet.