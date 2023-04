Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum dritten Mal organisierte die Gemeinschaftspraxis von Toni Persard, Kathrin Persard, Doris Lindner und Nicole Hartmann am Mittwoch eine Corona-Impfung im Bürgerhaus. Neben der Aktion im Bürgerhaus impft das Münchweilerer Ärzteteam bei Hausbesuchen, in Betrieben und in der eigenen Praxis. Das Impfangebot ist für alle offen, wer sich anmeldet, kann einen Termin erhalten, betont Praxisgründer Toni Persard.

Rund 150 Personen mit Zweitimpfung und 80 mit Erstimpfung fanden am Mittwoch den Weg ins Bürgerhaus. Obwohl die Priorisierung zum 7. Juni aufgehoben wurde, wird in der Praxis zunächst