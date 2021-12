Weil die Nachfrage nach Impfungen hoch ist, bieten immer mehr Arztpraxen Sonderimpftermine an. Auch die Hauensteiner Hausarztpraxis in der Hauensteiner Burgstraße hat weitere Aktionen vor Weihnachten geplant.

Die Hausarztpraxis in der Hauensteiner Burgstraße bietet weitere Impfaktionen an. Die drei Ärzte Victoria Grote, Stefanie Schurig-Sponheimer und Josef Segiet werden am Samstag, 11. Dezember, und am 18. Dezember impfen. „Nach langem Kampf“ habe man insgesamt 1000 Dosen des Moderna-Vakzins zur Verfügung, die jeweils zwischen 8 und 15 Uhr und ohne vorherige Terminvereinbarung verimpft werden sollen, hieß es. Das Praxisteam betont, dass für alle ab 30 Jahren das Boostern mit Moderna nach einer zweimaligen Impfung mit Biontech für einen erhöhten Infektionsschutz sorgt.