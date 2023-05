Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Sanierung für zwei Millionen? Oder ein Neubau, der um die Hälfte teurer wäre? Oder ein Umzug in die Realschule für nicht mal halb so viel? Wie die Grundschule in Wallhalben ihr Platzproblem löst, ist noch offen. Ein gemeinsames Gebäude mit dem Kindergarten kommt eher nicht in Frage. Es zeigt sich auch: Die Zeit der sinkenden Schülerzahlen ist vorbei. Einige Grundschulen stellen sich auf mehr Klassen ein als erwartet.

Stark schwankende Schülerzahlen, die Platzverhältnisse und gesetzliche Änderungen bei der Schulbetreuung ab dem Schuljahr 2025/2026: Das sind keine leichten Aufgaben, weder