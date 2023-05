Die Gemeinde Bottenbach will das Kindergartengebäude von der Kirche übernehmen. Dafür gab es bislang zahlreiche Vertragsentwürfe. Und jedes Mal wurde etwas abgeändert.

„Das ist ein langes Hin und Her. Der Vertrag wurde jetzt schon sieben Mal abgeändert“, sagt Bürgermeister Klaus Weber zur geplanten Übernahme des Kindergarten-Gebäudes. Die Kita braucht dringend einen Anbau, damit die Einrichtung die neuen Richtlinien des Kindergarten-Gesetzes erfüllt. Die Kirche hat für den Anbau aber kein Geld. Die Folge: Die Gemeinde bezahlt den Trägeranteil, in Summe etwa 500.000 Euro, sagt Weber.

Der Bürgermeister will angesichts der hohen Investition sicherstellen, dass der Kindergarten dann aber über die kommenden Jahre weiterhin betrieben wird. Die Gefahr: Sollte die Kirche den Betrieb aus egal welchen Gründen aufgeben, dann hat die Gemeinde Geld investiert, ohne eine Gegenleistung für die Bottenbacher zu haben. Die Idee der Dorfspitze ist, den Anbau zu zahlen, zudem die kommenden zehn Jahre den Gebäudeunterhalt. Danach soll der gesamte Kindergarten an die Gemeinde übergehen. Die Kirche bleibt vorerst Personalträger, es gebe auch die Möglichkeit, dass nach der Gebäudeübernahme in zehn Jahren die Kirche in Sachen Trägerschaft weiterhin das Sagen hat, so Weber.

Der Gemeinderat stimmte dem erneuten Vertragsentwurf zu, nun geht der Spielball wieder an die Kirche über.