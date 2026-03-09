Im rückwärtigen Bereich des Bechhofer Friedhofs sollen jetzt noch mehr Baumgräber angelegt werden.

Im Rahmen des neuen Friedhofskonzepts hat der Bechhofer Gemeinderat die Notwendigkeit von Baumgräbern erkannt, auch für anonyme. Bislang kann man in Bechhofen seine letzte Ruhestätte im Sarg oder in einer Urne in einem konventionellen Grab finden. Seit jüngerem geht das auch in Urnengrabkammern. Deren Kapazität wurde zuletzt um 85 Plätze erweitert. Im rückwärtigen Bereich sollen jetzt noch mehr Baumgräber angelegt werden. Dazu wurde der dort vorhandene Kanal zur Entwässerung des Oberflächenwassers wieder in Gang gesetzt; Wurzeln wurden beseitigt.

Wie könnten die Baumgräber in Bechhofen aussehen? Zum einen könnte ein Erdröhrensystem mit Verschlusskappen zum Einsatz kommen. Eventuell werden die Urnen aber auch kreisförmig um den Baum in der Erde beigesetzt. Zur Markierung könnte ein Gedenkstein eben in die Wiesenfläche eingelassen werden.

Die Nachfrage ist ungebrochen

Dass die Nachfrage nach Baumgräbern ungebrochen sei, empfand auch Matthias Roos für die CDU-Fraktion so, als im Rat der entsprechende Grundsatzbeschluss gefasst wurde. Dem stimmte auch Christiane Burghard von der SPD zu.

Detailfragen seien in diesem Zusammenhang aber noch zu klären. Über diese war im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung im Vormonat gesprochen worden. Damals wurden dem Rat mögliche Ansätze von einer Fachfrau aufgezeigt. Ortsbürgermeister Paul Sefrin deutete gegenüber der RHEINPFALZ allerdings an, dass es in diesem Zusammenhang möglicherweise sehr bald zu einer Lösung kommen könnte. Der Beigeordnete Thorsten Jung berichtete im RHEINPFALZ-Gespräch, dass als Platz für die Baumgräber derzeit eine gesunde Eiche im hinteren Bereich des Friedhofsareals in Betracht komme.