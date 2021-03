Das Höhmühlbacher Waldrefugium soll vergrößert werden. Der Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig dafür aus. In einem Waldrefugium wird die Natur quasi sich selbst überlassen. Dafür gibt es als Ausgleich Geld von einer Stiftung.

0,6 Hektar – etwa so viel wie ein Fußballfeld – groß soll die Erweiterung des Rieschweiler Waldrefugiums betragen, damit steigt die Gesamtfläche auf 7,5 Hektar.

In Höhmühlbach im Mörlestal steht ein Mischwald mit Traubeneichen, Hainbuchen und Kirschbäumen, manche Eichen und Buchen sind über 120 Jahre alt. Dort wird die Natur sich selbst überlassen, Bäume werden nicht mehr gefällt. Betreten darf man das Gebiet aber noch.

So etwas bietet sich vor allem für Flächen an, die nur schwer zu bewirtschaften sind und somit beim Holzverkauf mehr Arbeit machen, als das Holz im Verkauf überhaupt wert ist. Die Gemeinde bekommt als Ausgleich für die Refugiumsfläche Geld von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.