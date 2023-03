Der Anbau des Kindergartens geht in großen Schritten voran. Am Dienstag steht im Rat die Auftragsvergabe für den Modulbau an. Bürgermeister Pirmin Zimmer rechnet mit einer kurzen Bauzeit.

Wenn der Rat zustimmt, dann sollen die Erdarbeiten für den neuen Kita-Anbau in der letzten Aprilwoche starten. Ebenso könnte der Rat heute den Auftrag für das zukünftige Kita-Gebäude in Modulbauweise vergeben. Zimmer hofft, dass die Arbeiten hierfür in der zweiten Sommerferienhälfte starten.

Die Lage könnte laut dem Bürgermeister für die Gemeinde kaum besser sein. Zimmer sagt, dass viele Baufirmen derzeit regelrecht nach Aufträgen suchten. Grund seien die stark gestiegenen Kosten im Bausektor, die dazu führten, dass Bauvorhaben auf Eis gelegt wurden und auch Kommunen ihre Aufträge zurückhielten, bis die Finanzierung geklärt ist. Gut für Reifenberg, dann könnten die Bauarbeiten zügig ablaufen. Ohnehin wird der Bau des Kindergartens in Modulbauweise nicht so lange dauern wie die konventionelle Stein-auf-Stein-Bauweise. Das war eines der beiden Hauptkriterien, weshalb sich das Dorf überhaupt dafür entschieden hat.

Günstige Situation für Gemeinde

Auch bei den Kosten könnte Reifenberg damit gut wegkommen. Die Kostenschätzung vor vier Jahren hat etwa 850.000 Baukosten ermittelt. Die Modul-Kita wäre damals auf rund 500.000 Euro gekommen. Laut Zimmer sind zwar auch die Preise für Modulbauten in jüngster Zeit gestiegen, nicht aber so stark wie die bei konventionellen Bauten.

Wenn alles nach Plan läuft, dann soll der Betrieb im neuen Kindergartenanbau im Anfang 2024 starten. „Es müssen da aber noch einige Komponenten vergeben werden“, erinnert Zimmer. Dazu gehört etwa der Innenausbau sowie die neue Küche.

Neue Steuersatzungen

Zudem muss der Rat heute über zwei neue Satzungen entscheiden: Eine betrifft die allgemeinen Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer. Die andere regelt die Hundesteuer. Bislang wurden beide Gemeindeeinnahmen im Haushalt widergespiegelt, das geht zukünftig laut Zimmer nicht mehr. Die Hundesteuer werde aber, so der Wunsch des Bürgermeisters, nicht erhöht.