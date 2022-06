Sie ist eine singende Frohnatur und eine der ältesten aktiven Sängerinnen im Kreis. Anna-Maria Hochländer, die von allen nur „Annemie“ genannt wird, singt im Eppenbrunner Gemischten Chor. Mit 91 Jahren ist sie dort die älteste aktive Sängerin.

Seit 1981 singt sie im Verein. Zuvor gehörte sie dem Cäcilienverein an und sang im Kirchenchor, nun singt sie im Eppenbrunner Gemischten Chor Sopran. Auch mit 91 Jahren ist sie noch voll dabei. „Aufhören? Nein, warum denn? Mir macht Singen Spaß und solange die Gesundheit mitspielt, werde ich auch singen“, stellt die leidenschaftliche Chorsängerin wie selbstverständlich fest. Seit Sonntag ist sie Ehrenmitglied des MGV Eppenbrunn.

„Damit hatte ich wirklich gar nicht gerechnet“, sagt die Jubilarin später. Doch das hat natürlich seine Berechtigung, wie der MGV-Vorsitzende Wilfried Kelsch erzählt. „Annemie ist in jeder Singstunde da, sie verpasst keinen Auftritt. Und wenn es darum geht, mitanzupacken, ist sie an Ort und Stelle“, würdigt sie der 85-jährige Vorsitzende. Auf die wöchentlichen Gesangsstunde am Donnerstagsabend freut sie sich tagelang, wie sie bestätigt – ohne Not wird keine Chorprobe verpasst.

„Jedes Lied hat seinen Reiz“

Die Eppenbrunnerin ist auch mobil, zu vielen Auftritten fährt sie noch selbst. Den Haushalt meistert sie, mit etwas Unterstützung beim Putzen, selbst. Und sie singt gerne. „Es gibt nichts, was ich nicht gerne singe. Ob Schlager oder klassische Stücke, jedes Lied hat seinen Reiz“, sagt die Sopranistin. Und wenn sie nicht selbst auf der Bühne steht, dann schaut sie im Fernsehen Schlagersendungen, vorzugsweise „Schlagerspaß“ mit Andy Borg.

Sopranistin mit Faible für Männerstimmen

Annemie Hochländer hat in ihrem Leben auch schon einige Schicksalsschläge einstecken müssen. Als Eppenbrunnerin hat sie noch Erinnerungen an den Krieg, den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder. Ihren Ehemann und den Lebensgefährten hat sie verloren, den jüngeren Bruder und Tochter Margit, die vor drei Jahren im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Zeitlebens hat Annemarie gearbeitet, zuerst im ehemaligen Forstamt Eppenbrunn. „Ich habe junge Bäume gepflanzt und die jungen Kulturen gepflegt“, blickt sie zurück. Danach verdiente sie den Familienunterhalt in der Schuhfabrik Werner, und gegen Ende des Berufslebens sah man sie in der fahrenden Bäckerei in und um Eppenbrunn Backwaren verkaufen.

Den zwei Jahre älteren Bruder besucht und pflegt sie regelmäßig, und die Gartenarbeit mag die rüstige Senioren ebenfalls. Die Auftritte des MGV Eppenbrunn hat sie im Kopf. Bei keinem Anlass fehlt sie. „Auf Annemie ist Verlass“, so charakterisiert sie Winfried Kelsch. Eine Zeit lang hat sie den MGV auch als zweite Vorsitzende geführt. Inzwischen beschränkt sie sich aufs Gesangliche. „Die Funktionen im Verein sollen jüngere Mitglieder ausüben“, stellt sie fest. Am Ende verrät sie noch ein gesangliches Faible: „Ich singe gerne Sopran, aber ich liebe die Männerstimmen über alles.“

Geehrte Mitglieder

Der Männergesangverein (MGV) besteht aus 97 Mitgliedern; im Chor singen derzeit noch 18 aktive Sänger, davon sieben Frauen. Viele Mitglieder wurden am Wochenende geehrt. Der Vorsitzende Wilfried Kelsch erhielt die „Goldene Nadel “ des Chorverbandes für 70-jährige aktive Mitgliedschaft. Für 60 Jahre wurden Alois Schwartz und Otto Manger ausgezeichnet, für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft Thomas Roth und für 20 Jahre Chorgesang Wolfgang Breiner. 72 Jahre hält Alfons Otterstetter dem Verein als passives Mitglied die Treue, Rudolf Lang und Andreas Till 50 Jahre, Karl-Hans Merck und Dieter Bürstner 25 Jahre und 15 Jahre Agnes Groh. Ehrenmitglieder sind Bernd Decker, Ernst Leininger, Manfred Walter, Franz Bender, Ernst König, Renate Kelsch, Martha Breiner, Annemie Hochländer, Agnes Walter, Inge Ruprecht.