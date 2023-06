Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nichts erinnert mehr an den früheren Chemie-Vorbereitungsraum. Hier ließ der Landkreis als Schulträger einen „Pflegesaal“ einrichten mit den Gegenständen und Utensilien, die die Pflege braucht. Bei der Eröffnung am Mittwoch stellten Träger und Schule den „Übungsplatz“ für die Klasse in der Berufsfachschule I mit der Fachrichtung Gesundheit und Pflege vor.

Das Pflegespektrum reicht vom Baby bis zum Pflegefall bei Senioren. Statt der klassischen Tische und Bänke finden sich im Schulsaal Wickeltische, Kleinkind-Badewannen