Der Umzug ist abgeschlossen, das neue Domizil ist bezogen: Seit Ende März hat Blumen Franke in Rieschweiler in der Hauptstraße 136 wieder geöffnet. Vor dem Umzug hatte der Ladenbetrieb rund drei Monate geruht. Michael Franke und Peter Trabert fühlen sich wohl im neuen Haus. Aber sie müssen sich auch noch ein wenig in Geduld üben.

„Wir fühlen uns unverschämt wohl hier“, berichtet Peter Trabert auf RHEINPFALZ-Anfrage. Rund ein Jahrzehnt war der Blumenladen in der Ortsmitte von Rieschweiler zu finden, seit 27. März öffnen sich die Ladentüren nun einige hundert Meter weiter in Richtung Ortsausgang nach Thaleischweiler-Fröschen, in einem alten Sandsteinhaus in der Hauptstraße 136. Seit dem letzten Sommer liefen die Umbauarbeiten am neuen Standort, das Haus wurde renoviert, die Außenanlage auch verändert. Im Erdgeschoss ist nun der Laden untergebracht, im Obergeschoss die Wohnung.

Zwar lasse die Corona-Pandemie derzeit nur einen eingeschränkten Betrieb zu – derzeit darf immer nur ein Kunde den Laden betreten. Trabert sieht die Lage pragmatisch: „Da müssen wir alle durch, und es geht auch ganz gut.“ Die Kunden hätten großes Verständnis, harrten sogar im Regen vor dem Laden aus. Die Resonanz sei durchweg positiv, viele Kunden seien auch neugierig zu sehen, wie sich das alte Gebäude mittlerweile verändert habe.

Kurz vor Weihnachten schlossen die beiden den Betrieb, dann lief die Umzugsphase. Eine anstrengende Zeit, wie sich Trabert erinnert, der nicht genau mitgezählt hat, wie viele Fuhren die Hauptstraße entlang gemacht werden mussten. „Wir haben das aber auch als Chance gesehen, uns auch bewusst von einigen Dingen getrennt, auch von Möbeln, die wir nicht mitnehmen konnten“, berichtet er. Aber: Alles sei in gute Hände gekommen. Im neuen (alten) Haus fühlen sich Trabert und Franke wohl, auch gerade deshalb, weil der Betrieb wieder geöffnet hat. „Mittlerweile riecht es wieder nach Blumen und nicht mehr nur nach Bauschutt.“

Das Haus hat seine Anmutung ein wenig verändert, an der Außenanlage stünden demnächst auch noch weitere Arbeiten an. Rechts vom Gebäude etwa ist eine rund elf mal drei Meter große Terrasse angebaut worden. „Das ist unser Laufsteg, sozusagen“, berichtet Trabert augenzwinkernd. Dort sollen Waren auch dauerhaft zu sehen sein, am alten Ort habe abends immer alles wieder weggeräumt werden müssen. Mit dem Anbau sei auch ein zweiter Eingang zum Laden geschaffen, der auch – nach Ende der Pandemie – einen zweiten Zweck erfüllen soll. Der Blumenladen soll gleichzeitig ein Café sein, dessen Betrieb wegen Corona derzeit aber gänzlich unmöglich ist. Aber: Die beiden sind vorbereitet, könnten, so Trabert, binnen kurzer Zeit den Betrieb anlaufen lassen. „Wir sind in den Startlöchern.“