Wasserknappheit war in den vergangenen Monaten ein Thema, das Schlagzeilen schrieb. Gute Nachrichten hat Andreas Schneider, der Werkleiter der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, zur Versorgung in sieben der acht Ortsgemeinden.

Aktuell gibt es im Versorgungsgebiet der Verbandsgemeinde – die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat ein eigenes Wasserwerk – keine Wasserknappheit. Auch im Sommer gab es keine Probleme: Die Tiefbrunnen in Heltersberg, Hermersberg und Horbach seien unverändert ergiebig, resümiert Schneider. Der Grundwasserspiegel habe sich nicht verändert. Die Probleme mit dem Tiefbrunnen in Hermersberg sind behoben. Aktuell fördert der Brunnen neun Kubikmeter Wasser pro Stunde. Konstant geblieben sind auch die Schüttungen der beiden Quellen – in Hermersberg und an der Hundsweihersägemühle –, die gleichfalls zum Trinkwasservorrat der Verbandsgemeinde beitragen. Dennoch müsse in der VG bewusst und sparsam mit dem Trinkwasser umgegangen werden. Bleiben in Zukunft nachhaltige Niederschläge aus, könnte Wasserknappheit in der Verbandsgemeinde ein Thema werden.