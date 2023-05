Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vier Jahren wird umgebaut und renoviert, doch nun ist das Ziel in Sichtweite. Michaela Beck will im Mai ihr Café „Schoklädl“ in der Vogesenstraße in Petersbächel eröffnen. Den Namen hat sie sich als erstes schützen lassen, das war der Anfang der Idee.

Noch sind die alten, frisch abgeschliffenen Dielen unter Folie geschützt, doch der Charme des Holzfußbodens verspricht Gemütlichkeit. Die Gastroküche ist fertig,