Im März wird sich der Kreistag Südwestpfalz erneut mit der Machbarkeitsstudie zum Umbau des Kreishauses befassen. Das kündigte Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Montag in der Sitzung des Gremiums an. Die Studie soll bis dahin vom Planungsbüro aktualisiert werden.

Die Grünen hatten zur Kreistagssitzung am Montag den Antrag eingebracht, dass die Machbarkeitsstudie angesichts von CO2-Bepreisung, steigender Zinsen am Kapitalmarkt und höherer Energiepreise in Bezug auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung aktualisiert werden solle. Unabhängig vom Antrag der Grünen sei bereits eine Aktualisierung der Studie beim Planungsbüro in Auftrag gegeben worden, sagte Ganster. Weil die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion dem aktuellen Stellenplan der Kreisverwaltung als Grundlage für die Berechnung des Flächenbedarfs zugestimmt habe, erhöhe sich das Raumprogramm um 1000 Quadratmeter, teilte die Landrätin mit. Zuletzt hatte es ein ständiges Hin und Her zwischen der Kreisverwaltung und der Aufsicht gegeben. Zwar erkannte die ADD jetzt den aktuellen Stellenplan an, einen pauschalisierten Stellenzuwachs lehnte sie aber ab. Das Planungsbüro soll nun bis März nicht nur den höheren Raumbedarf, sondern auch die aktuellen Baupreise berücksichtigen.

„Aufgrund des Ergebnisses werden wir erneut einen Entscheidung über die Ausführungsvariante treffen“, kündigte Ganster an. Der Kreistag hatte sich im Juni 2021 für die Sanierung des Büroturms, den Abriss eines Teils der vorhandenen Anbauten und den Neubau eines kleineren Gebäudes ausgesprochen, weil dies die wirtschaftlichste Variante war. Der Abriss aller Gebäude und der Neubau an alter Stelle sowie ein Neubau an einem anderen Ort kamen nicht zum Zuge. Ein Neubau an alter Stelle wurde als unwirtschaftlich erachtet, mangels geeignetem Grundstück war ein Neubau an anderer Stelle ausgeschieden.