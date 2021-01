Die Tierschutzpartei kandidiert zur Landtagswahl am 14. März, wie die Partei mitteilte.

Nach Tierschutz- und Lebensmittel-Skandalen müsse endlich die Chance ergriffen werden, den Tierschutz in der Politik zu verankern, so der Landesverband Rheinland-Pfalz. Es dürfe auch nicht in Vergessenheit geraten, dass die anhaltende Corona-Pandemie auf brutalen Tiermissbrauch zurückzuverfolgen sei. Die Partei wolle sich einsetzen für ein artgerechtes, schmerz- und angstfreies Leben für Tiere sowie eine intakte Umwelt im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung.

Zur Wahl stellt sich unter anderem eine Bewerberin aus der Südwestpfalz: Barbara Schwarz aus Dahn. Die staatlich geprüfte Übersetzerin ist seit 2008 ehrenamtlich für international agierende Tierschutz- und Tierrechts-Nicht-Regierungsorganisationen aktiv und seit 2019 Mitglied der Tierschutzpartei.