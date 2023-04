Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Südwestpfalz gibt es zu wenige Gewerbeflächen, um die zu erwartende Nachfrage in den kommenden Jahren zu befriedigen. Das ist das Zwischenergebnis einer Untersuchung, die der Landkreis mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken in Auftrag gegeben hatte. Es gibt aber Entwicklungspotenziale.

Die Erschließung von Gewerbegebieten sei eine der zentralen Aufgaben, wenn es um die Zukunft des Kreises gehe, sagte Landrätin Susanne Ganster bei der Zwischenpräsentation zum Entwicklungskonzept