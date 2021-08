Es ist so weit: Das Restaurant im Dahner Haus des Gastes öffnet wieder. Die neuen Betreiber starten am Freitag. Wegen der Corona-Auflagen wird es zunächst nur einen Wochenend-Betrieb geben und diesen auch nur in Form eines Abholservices.

Wie geplant haben die neuen Pächter Anne Frary-Behres und Christofer Behres im Januar das Restaurant im Haus des Gastes übernommen, nachdem die vorherige Pächterin Angelika Movsesjan, die das Café-Restaurant mit ihren Eltern sieben Jahre führte, ihren Betrieb zum 31. Oktober beendet hatte. Im November und Dezember blieb daher die Küche im Dahner Haus des Gastes komplett kalt. Das neue Pächter-Paar verfügt nicht nur über Catering-Erfahrungen. Anne Frary-Behres kocht auch für die Kinder in der kommunalen Kindertagesstätte St. Elisabeth, Christofer Behres kochte im Restaurant „Altes Bahnhöf’l“. Der dritte Stadtbeigeordnete Bernd Koch, der für das städtische Haus des Gastes zuständig ist, weiß zu schätzen, dass das neue Pächter-Ehepaar trotz Lockdown mit dem Restaurantbetrieb startet. Sie seien froh, so Koch, junge und engagierte Pächter gefunden zu haben.

Abholservice mit reduzierter Verpackung

Das Restaurant selbst können die neuen Pächter nun coronabedingt nicht öffnen. Aber sie bieten ab Freitag Speisen zum Abholen an. Der Abholservice soll während des Lockdowns von Freitag bis Montag angeboten werden – jedes Wochenende mit einer wechselnden Speisekarte.

Dem Ehepaar ist es sehr wichtig, dass beim Abholservice nicht so viel Müll entsteht. Eigentlich wollten die beiden mit einem nachhaltigen System starten. Die Umsetzung gestaltete sich jedoch schwierig. Daher wollen sie zunächst durch geschicktes Verpacken Plastik-Abfall minimieren und auf Aluminium-Schalen verzichten. Es gibt außerdem Überlegungen, zukünftig beim Abholservice mit Mehrwegverpackungen, inklusive Pfandsystem, zu arbeiten. „Wir wollen damit erreichen, dass unser schöner Wald sauber bleibt und dieser Einwegmüll keine Gefahr für unsere tierischen Mitbewohner darstellt“, sagt Anne Frary-Behres.

Catering-Service läuft weiter

Im Angebot des Restaurants stehen Vorspeisen und Hauptgerichte mit Fleisch und Fisch, aber auch vegane Speisen, verschiedene Kinder- und Salatboxen sowie Nachspeisen. Der gelernte Koch Christofer Behres ist kürzlich vom Restaurant Altes Bahnhöf'l zum Haus des Gastes gewechselt. Anne Frary-Behres hingegen wird auch weiterhin in der Küche der kommunalen Kindertagesstätte mitarbeiten. Ihren Cateringservice Amuse-Gueule betreiben Anne Frary-Behres und Christofer Behres ebenfalls weiter.

Speisen zum Abholen

Die Abholzeiten für das erste „Take Away“ – so nennt das Ehepaar den Abholservice – vom 29. Januar bis zum 1. Februar sind Freitag, Samstag, Montag von 17 bis 20.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 15 Uhr. Die Bestellungen werden unter der Telefonnummer 0151/12725348 entgegengenommen. Bestellungen sind auch per Facebook und WhatsApp möglich.