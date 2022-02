Vielerorts ist es ein Thema: Ladesäulen für Autos und Auflade-Möglichkeiten für E-Bikes. Nun auch in Dahn. Das „Parkraumkonzept Kanalstraße“ der Wählergruppe Zwick beschäftigt sich mit Lösungen im Stadtkern.

Sowohl auf dem Parkplatz Stadtmitte in der Kanalstraße als auch an den einzelnen Parkplätzen im Bereich der katholischen Kirche sind die technischen Voraussetzungen für E-Auto-Ladesäulen gegeben. Dort stehen Starkstromverteilerkästen, die schnelles Autoladen ermöglichen könnten. Dass diese bereits vorhanden sind, begründet sich in der Stromversorgung für die Stadtfeste und Martinimärkte. Stadtbürgermeister Holger Zwick informierte darüber bei einer öffentlichen Ortsbegehung. Ziel bei der Schaffung von Ladesäulen sei es, diese ohne großen baulichen Aufwand zu errichten. Die Pfalzwerke signalisierten bereits, zwei Parkplätze mit Ladesäulen auf eigene Kosten anzulegen. Darüber hinaus erwägt die Stadt, weitere zu schaffen, wobei die dabei für die Stadt anfallenden Kosten sowie Zahlungsmodalitäten durch die Nutzer noch geprüft werden müssen.

Laden von E-Bikes

Auch die Möglichkeiten zum Laden von E-Bikes war Thema bei dem Ortstermin. Die Einrichtung über sogenannte Ladeschränke wäre eine Möglichkeit dafür. Dort könnten Fahrer von E-Bikes in einem Schließfach den Akku des Fahrrades aufladen. „Für die Stärkung des Tourismus betrachte ich dies als eine gute Idee, zumal die E-Biker während der Ladezeit Dahner Geschäfte und Restaurants nutzen könnten“, zeigte sich der Stadtbürgermeister begeistert. Beide Ideen – Autoladesäulen und Ladeschränke für E-Bikes – sollen mit den Beteiligten und in den Stadtgremien in der nächsten Zeit beraten werden.