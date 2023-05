Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Badevergnügen im Clausensee? Wird es auch in diesem Jahr geben. „Obwohl wir wirtschaftlich gesehen, eigentlich nicht öffnen dürften“, sagt Katharina Singer, die mit Ehemann Thomas die Gastronomie am Clausensee betreibt. Was die Öffnung wirtschaftlich schwierig macht: die Auflagen wegen der Corona-Pandemie.

Zum Betriebszweig Gastronomie – es gibt noch den Campingplatz Clausensee – gehören auch der Wassersport und die Verwaltung des Liegeplatzes, über den der Zugang zum