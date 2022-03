Wenn alles nach Plan läuft, könnten ab Herbst die ersten Häuser im Großsteinhauser Neubaugebiet oberhalb der Kirche gebaut werden. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Donnerstag (20 Uhr, katholisches Pfarrheim) soll laut Bürgermeister Volker Schmitt der Erschließungsvertrag unterzeichnet werden.

Sobald der Vertrag mit dem Erschließungsträger abgeschlossen ist, könne es laut Bürgermeister Volker Schmitt schon losgehen. „Ich hoffe, dass wir mit der Erschließung schnell vorankommen“, sagt er. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Häuser ab Herbst gebaut werden. Für sämtliche Bauplätze, so Schmitt, gibt es bereits Interessenten, die meisten kommen aus dem Dorf. „Für die machen wir das ja auch“, sagt Schmitt. Die eine oder andere Anfrage von Auswärtigen habe es auch gegeben.

Protest der Anwohner hatte Erfolg

Geplant sind um die 17 Bauplätze, das Gebiet ist zweigeteilt, einem größere Wohngebiet schließt sich entlang der Landstraße nach Kleinsteinhausen ein kleines Mischgebiet an, in dem sich kleinere Handwerksbetriebe ansiedeln können. Es wird mit einem Grünstreifen vom Wohngebiet abgetrennt. Ursprünglich sollte von der Landstraße kommend eine Straße durch das Misch- und Wohngebiet in Richtung Neusträßel führen. Weil das zu teuer geworden wäre, weil auf der Landstraße eine Abbiegerspur hätte gebaut werden müssen, und Anwohner des Neusträßels einen enormen Durchgangsverkehr durch ihre kleine Straße befürchteten, wurde das verworfen.

Der Rat diskutiert am Donnerstag über die zukünftigen Straßennamen im Neubaugebiet. Schmitt schlägt vor, dass die Erweiterung des Neusträßels nach einer Baumart benannt wird – so wie die anderen Straßen in dem Viertel auch.

Urnenstelen für den Friedhof

Zudem geht es um den Großsteinhauser Friedhof, dort könnten demnächst Urnenstelen aufgestellt werden. Bereits im Dezember stimmte der Rat mehrheitlich dafür, solche Stelen auf dem Friedhof aufzustellen. Mit den Stelen würde es auf dem Friedhof in Verbindung mit den regulären Urnengräbern und den Rasengräbern wieder genug Platz für Urnenbestattungen geben. Generell spüre auch Großsteinhausen, dass der Trend in Sachen Bestattungen immer mehr zu Urnengräbern geht, bemerkte Schmitt. Reguläre Beisetzungen im Sarg seien eher die Seltenheit.

Weil der Feldweg am Maienthaler Hof breiter geworden ist, bekommen die betroffenen Grundstückseigentümer Geld ausbezahlt. Laut Schmitt musste der Weg von zweieinhalb auf dreieinhalb Meter verbreitert werden, hinzukommen an beiden Seiten ein Rand von 50 Zentimetern. Der Weg musste breiter gebaut werden, ansonsten hätte es keine Förderung gegeben. Die Ausgleichszahlung an die Landwirte soll aus dem Feldwegehaushalt geleistet werden.