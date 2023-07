Schüler aus dem Landkreis Südwestpfalz erhalten im August kein Deutschlandticket, das sie seit Mai anstelle der bisherigen Jahreskarten zur Verfügung gestellt bekamen. Da der August komplett in den Sommerferien liegt, gibt es auch keine Fahrkarte.

Das Deutschlandticket war zum 1. Mai eingeführt worden und berechtigt Inhaber, die Verkehrsmittel im Öffentlichen Personennahverkehr im gesamten Bundesgebiet zu nutzen. Die bisherigen VRN-Schülertickets waren im Mai auf das neue Deutschlandticket umgestellt worden. Das ist jeweils ein Monatsticket und gilt bis zum 31. Juli, über das Ende des laufenden Schuljahres (24. Juli) hinaus.

Am 4. September beginnt das neue Schuljahr 2023/24. Die Tickets dafür werden ebenfalls in Form des Deutschlandtickets ab September vom Landkreis Südwestpfalz bereitgestellt. Als Schulwegkostenträger ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Schulgesetz verpflichtet, während der Schulzeit für die Beförderung der Schüler zur Schule zu sorgen, wenn der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. Diese Aufgabe wird vorrangig durch die Übernahme der notwendigen Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel erfüllt.

Zuvor galt ein VRN-Jahresticket

Vor der Einführung des Deutschlandtickets wurde nach den bis dahin gültigen Tarifbedingungen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) den anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern als günstigster Tarif jeweils eine Ausbildungs-Jahreskarte ausgegeben. Diese Jahreskarten waren nach den Tarifbestimmungen jeweils vom 1. August bis zum 31. Juli des Folgejahres gültig. Somit deckte das VRN-Ticket bislang auch die Sommerferien ab.

Nach der bundesweiten Einführung des Deutschlandtickets wurde dieses auch in die Tarifstruktur des VRN als nun günstigste Tarifposition aufgenommen. Ausgestaltet ist das Deutschlandticket aber als Monatsticket. Der Monat August 2023 fällt in unserem Bundesland vollständig in die Sommerferien. Wie bei den Städten Pirmasens und Zweibrücken darf das Deutschlandticket auch im Landkreis im August nicht mehr kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das Deutschlandticket zu beschaffen und den Schülern für einen Monat ohne Schulbetrieb bereitzustellen, wäre eine freiwillige Leistung. Unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten ist dies in der aktuellen Haushaltssituation des Landkreises nicht zulässig.

Wollen Schüler im August öffentliche Verkehrsmittel nutzen, müssen sie gegebenenfalls selbst schnellstmöglich – bis spätestens 10. Juli – ein Deutschlandticket bestellen und rechtzeitig auch wieder kündigen. Bis spätestens 10. August muss das Ticket mit Wirkung zum Ende des Monats August gekündigt sein, ansonsten läuft das kostenpflichtig weiter.