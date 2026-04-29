Am Morgen des 29. April führten Polizeibeamte aus dem Saarland auf Antrag des Amtsgerichts Saarbrücken eine Durchsuchung in Rosenkopf durch. Dem Vernehmen nach wurden dabei zwei Mannschaftswagen und eine Drohne eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken teilte der RHEINPFALZ im Anschluss mit, dass sie gegen drei Beschuldigte wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittle. Dabei handele es sich um zwei Männer und eine Frau.

Den Beschuldigten wird im Zusammenhang mit der Unterhaltung einer Homepage und einer Online-Zeitung der Betrieb eines erlaubnispflichtigen Einlagengeschäfts vorgeworfen, ohne eine entsprechende Erlaubnis dafür zu haben. Sie sollen dabei Clearingdienstleistungen erbracht und eine Kapitalverwaltungsgesellschaft betrieben haben. Clearingdienstleistungen werden zum Beispiel bei Finanztransaktionen in Anspruch genommen. Sie stellen sicher, dass Geldbeträge oder Wertpapiere korrekt vom Sender zum Empfänger gelangen. Auch im Kartenzahlungsgeschäft sind solche Clearingdienste relevant.

Laut Staatsanwaltschaft waren zwischen 2019 und 2024 von den Beschuldigten auf diese Weise, mittels einer „Unterstützungskasse“, mehr als 300.000 Euro vereinnahmt worden. Bei der Durchsuchung seien zudem mehrere Kilogramm Gold sichergestellt worden. Weitere Auskünfte könnten gegenwärtig nicht erteilt werden. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung habe gegen die Beschuldigten die Unschuldsvermutung zu gelten.