Am Donnerstag erhielt Hans Kupper vom Eppenbrunner Hotel Kupper in Ludwigshafen von der IHK Pfalz die Ehrennadel in Gold für besondere Verdienste in der Berufsausbildung. Seit 40 Jahren engagiert Hans Kupper sich ehrenamtlich im IHK-Prüfungsausschuss für Auszubildende in der Gastronomie.

Neben Kupper wurden weitere ehrenamtlich Tätige geehrt, darunter aus der Südwestpfalz Dieter Leyenberger von der Pirmasenser Wasgau Dienstleistungs- und Logistik GmbH und Volker Zimmermann von der Pirmasenser Profine GmbH.

IHK-Vizepräsidentin Martina Nighswonger dankte allen ehrenamtlichen Prüfern aus verschiedenen Berufsfeldern für deren Mühe und Beiträge zur Qualität der Berufsausbildung in der Region. Dieses ehrenamtliche Engagement sei entscheidend für den beruflichen Werdegang junger Menschen und damit auch für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft, betonte sie.

Sie plädierte dafür, weiter für die duale Berufsausbildung zu werben, die weltweit als deutsches Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal gelte. Früher seien 60 Prozent der Schulabgänger direkt in eine Ausbildung gegangen, heute begännen 60 Prozent zuerst ein Studium.