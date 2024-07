Die IGS Thaleischweiler-Fröschen hat am Mittwoch ihre Neunt- und Zehntklässer verabschiedet.

91 Schülerinnen und Schüler werden in die 10. Klasse versetzt, 57 Schülerinnen und Schüler haben den Übertritt in die Oberstufe geschafft und streben an der IGS oder an einer anderen weiterführenden Schule das Abitur an. Die Abschlussfeiern standen unter dem Motto „Mafia“ – Schülerinnen und Schüler „mit außergewöhnlichen Fähigkeiten im Gepäck“. „Da sich ,Mafig’ als Motto aber etwas seltsam anhörte, haben wir noch das A für ,Abschluss 2024 IGSTF’ ergänzt“, erklärte Stufenleiterin Andrea Pfersdorf in ihrer Begrüßung. Die Abschlussreden für die Klassenstufen hielten Lisa Lauer und Kiana Allein für die Neuntklässer sowie Hanna Biehler und Max Schatzmann für die Zehntklässer.

9. Klassen

15 Schüler und Schülerinnen verlassen die IGS mit dem Abschluss der Berufsreife. Sie gehen in eine Ausbildung oder wechseln auf eine Berufsbildende Schule.

Phil Bahlinger Rieschweiler-Mühlbach

Lars Barz Rieschweiler-Mühlbach

Tamino Boßert Waldfischbach-Burgalben

Luca Braun Höheischweiler

Lennox Buchheit Höhfröschen

John Flickinger Weselberg

Leon Folz Pirmasens

Dominik Fuchs Wallhalben

Lukas Franke Pirmasens

Celine Heiser Münchweiler

Kaycee König Thaleischweiler-Fröschen

Emily Preyer Dellfeld

Calvin Rutz Obernheim-Kirchenarnbach

Sunna Reiser Nünschweiler

Selina Wilkens Herschberg

10. Klassen

40 Schüler und Schülerinnen der 10. Klassen verlassen die IGS mit dem Qualifizierten Sekundarabschluss I. Sie gehen in eine Ausbildung, wechseln auf eine BBS oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Jorden Ayers Dellfeld

Hanna Biehler Rodalben

Hannah Bloch Thaleischweiler-Fröschen

Justin Buksmann Dellfeld

Tobias Carbon Nünschweiler

Danylo Dedikov Pirmasens

Erik Dietrich Rodalben

Joshua Döhring Pirmasens

Timea Fabacher Ruppertsweiler

Leonie Gärtner Pirmasens

Leandro Germann Clausen

Lisa-Michelle Gölter Thaleischweiler-Fr.

Silas Hauck Weselberg

Ronja Hofmann Rieschweiler-Mühlbach

Oluchi Ikpa Saalstadt

Celine Kiefer Höheischweiler

Giselle Kieffer Thaleischweiler-Fröschen

Jason Knerr Höhfröschen

Emely Kuntz Thaleischweiler-Fröschen

Lucy Leschok Pirmasens

Tommy Mayer Rieschweiler-Mühlbach

Mattis Müller Reifenberg

Lena Padrock Schauerberg

Lukas Paul Pirmasens

Sophie Pera Maßweiler

Ida Rauch Rieschweiler-Mühlbach

Jeva Rets Thaleischweiler-Fröschen

Amelie-Nathalie Rothhaar Thaleischw.-Fr.

Felix Schackminn Waldfischbach-B.

Kilian Schantz Clausen

Max Schatzmann Höhfröschen

Hannah Schneider Weselberg

Luca Schulz Rieschweiler-Mühlbach

Nick Sekoll Pirmasens

Anika Stegner Pirmasens

Miguel Stein Weselberg

Emily Stöckle Dellfeld

Anh Ton Nu Thuy Pirmasens

Noah Wingert Merzalben

Ivan Zotik Pirmasens

Die Preisträger

Bestes Zeugnis Abschluss Berufsreife:

Lars Barz Rieschweiler-Mühlbach

Notendurchschnitt 3,0

Bestes Zeugnis der versetzten

Schüler:innen in Klassenstufe 10:

Megan Davis Thaleischweiler-Fröschen

und Lea Noll Rodalben

beide Notendurchschnitt 1,2

Bestes Zeugnis

Qualifizierter Sekundarabschluss I:

Erik Dietrich Pirmasens

Notendurchschnitt 1,25

Bestes Zeugnis der versetzten

Schüler:innen in Klassenstufe 1:

Melinda Poszak Thaleischweiler-Fr.

Notendurchschnitt 1,0

Besonderes soziales Engagement:

Nova Bahlinger (Rieschweiler-Mühlbach, Klasse 9d): „Als Klassensprecherin hat sie sich herausragend für die Klassengemeinschaft und den Zusammenhalt eingesetzt, was einen positiven Einfluss auf die Gruppe hatte. [...] Sie hat durch ihre Aktivitäten gezeigt, wie wichtig es ist, sich für die Belange der Klassengemeinschaft einzusetzen und ihre Mitschüler zu unterstützen. Die Schule dankt ihr für ihren Beitrag und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und als Vorbild für andere zu dienen.“

Emely Deffland (Maßweiler, Klasse 10d):

„Sie hat sich als Klassen- und Stufensprecherin ausgezeichnet und über mehrere Jahre hinweg aktiv am Jugendforum teilgenommen. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Hingabe haben einen positiven Einfluss auf ihre Mitschüler und die Gemeinschaft gehabt.“

Herausragende Leistungen in Physik

Erik Dietrich Pirmasens

Über viele Jahre großes Engagement

im Orchester

Emily Preyer Dellfeld

Leandro Germann Clausen

Kilian Schüttel Thaleischweiler-Fröschen

Jona Bernhard Waldfischbach-Burgalben

Clemens Laag Pirmasens

Felix Schackminn Waldfischbach-B.

Leon Zimmer Hermersberg

Ausbildung zum Schulsanitäter erfolgreich absolviert und mit großem Engagement ausgeübt:

Emily Preyer Dellfeld

Alina Weber Pirmasens

Sophie Endler Münchweiler a.d. Rodalb

Lars Barz Rieschweiler-Mühlbach