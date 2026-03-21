Thaleischweiler-Fröschen IGS Thaleischweiler-Fröschen verabschiedet ihre Abiturienten

Die Abiturienten an der IGS Thaleischweiler-Fröschen.
Die Abiturienten an der IGS Thaleischweiler-Fröschen.

Die IGS Thaleischweiler-Fröschen hat am Freitagabend 35 Abiturienten verabschiedet.

Tatjana Adolph Petersberg

Antonia Bärbig Rieschweiler-Mühlbach

Lena Bauer Clausen

Leon Jannis Brutsch Dellfeld

Flynn Axel Wolfgang Courtin Maßweiler

Luis Richard Dahler Hermersberg

Jakob Nikolaus Denzer Heltersberg

Romy Deseive Rodalben

Jonah Feik Hermersberg

Julie Funke Contwig

Lilly Louise Hagen Petersberg

Niclas Hasenstein

Marlen Helen Hering Pirmasens

Lea Jakobi Dellfeld

Pauline Edith Klein Leimen

Levin Könnel Hermersberg

Simon Miekisch Thaleischweiler-Fröschen

Leonie Müller Hermersberg

Lukas Noll Rodalben

Julian Palm Hermersberg

Christopher Pariseau Pirmasens

Ida Neele Peifer Hermersberg

Elisa Maria Reinhard Clausen

Ben Peter Schäfer Pirmasens

Amelie Schwab Thaleischweiler-Fröschen

Mia Zoe Sieg Maßweiler

Leonie Stephan Höheinöd

Leon Strzyzewski Steinalben

Maret Tabea Teuscher Contwig

Eline Töws Höheischweiler

Luisa Katharina Vivi Waldfischbach-Burgalben

Anna-Lena Sophia Weber Rieschweiler-Mühlbach

Julija Weit Pirmasens

Die Preisträger

Bestes Abiturzeugnis Leonie Müller (Notendurchschnitt: 1,0)


Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz
Anna-Lena Weber
langjährige Teilnahme Schulorchester Elisa Maria Reinhard
Maret Tabea Teuscher
Anna-Lena Weber
Beste Leistungen im Fach
Deutsch Lena Bauer
Englisch Lena Bauer
Geschichte Lena Bauer
Physik Flynn Axel Wolfgang Courtin
Sozialkunde Niclas Hasenstein
Biologie Leonie Müller
Erdkunde Leonie Müller
Mathematik Julian Palm
bestandenes LatinumNiclas Hasenstein
Marlen Helen Hering
Levin Könnel
Simon Miekisch
Leonie Müller
Amelie Schwab
Julija Weit
hervorragende Leistungen in Latein Levin Könnel
Mint Zertifikate für naturwissenschaftliche Leistungen
Flynn Axel Wolfgang Courtin
Niclas Hasenstein
Elisa Maria Reinhard
Luisa Katharin Vivi
zusätzliche besondere Leistungen im Fach
Bildende Kunst Lilly Hagen
Ethik Niclas Hasenstein
Informatik Niclas Hasenstein

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