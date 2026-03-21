Thaleischweiler-Fröschen IGS Thaleischweiler-Fröschen verabschiedet ihre Abiturienten
Tatjana Adolph
Antonia Bärbig
Lena Bauer
Leon Jannis Brutsch
Flynn Axel Wolfgang Courtin
Luis Richard Dahler
Jakob Nikolaus Denzer
Romy Deseive
Jonah Feik
Julie Funke
Lilly Louise Hagen
Niclas Hasenstein
Marlen Helen Hering
Lea Jakobi
Pauline Edith Klein
Levin Könnel
Simon Miekisch
Leonie Müller
Lukas Noll
Julian Palm
Christopher Pariseau
Ida Neele Peifer
Elisa Maria Reinhard
Ben Peter Schäfer
Amelie Schwab
Mia Zoe Sieg
Leonie Stephan
Leon Strzyzewski
Maret Tabea Teuscher
Eline Töws
Luisa Katharina Vivi
Anna-Lena Sophia Weber
Julija Weit
Die Preisträger
Bestes Abiturzeugnis
Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz
langjährige Teilnahme Schulorchester
Beste Leistungen im Fach
Deutsch
Englisch
Geschichte
Physik
Sozialkunde
Biologie
Erdkunde
Mathematik
bestandenes Latinum
hervorragende Leistungen in Latein
Mint Zertifikate für naturwissenschaftliche Leistungen
zusätzliche besondere Leistungen im Fach
Bildende Kunst
Ethik
Informatik