„Offenes Schulhaus“ heißt es am Samstag, 27. November, an der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen (IGS). Dabei werden auch Schulführungen angeboten, für die sich Interessenten möglichst rasch anmelden sollten.

Die „Schule im Grünen“, wie sich die IGS aufgrund ihrer Lage in der Natur, verbunden mit guter Erreichbarkeit per Bahn und Bus selbst bezeichnet, bietet am Samstag, 27. November, Schulbesichtigungen an. Angesprochen sind Schüler, die aktuell eine vierte Klasse besuchen, und ihre Familien; sie erhalten die Möglichkeit, sich die Schule genau anzuschauen. Zwei Zeitfenster stehen für die Schulführungen zur Verfügung: von 9 bis 11 Uhr und von 11 bis 13 Uhr. Beide Termine sind bereits stark gebucht, weshalb Interessenten sich zügig melden sollten. Eine Anmeldung über die Homepage ist zwingend erforderlich.

Bei dieser Schulführung lernen die Kinder die IGS ausführlich kennen. Es gibt Einblicke in den Unterricht und das vielfältige Schulleben. Die Fairtrade-zertifizierte Schule bietet in Workshops und an Infoständen viel Gelegenheit, um sich intensiver mit dem Schulangebot auseinanderzusetzen.

Zuvor auch Online-Veranstaltungen

Konkrete Fragen lassen sich zuvor schon bei zwei Online-Informationsveranstaltungen diskutieren. Am Montag, 22. November, gibt es eine Informationsveranstaltung für alle künftigen Oberstufenschüler. Wer sich dafür interessiert, ab Klassenstufe 11 die IGS zu besuchen, ist hierzu eingeladen. Tags darauf gibt es eine Informationsveranstaltung für die künftige fünfte Klassenstufe. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Links finden sich auf der Homepage der Schule.