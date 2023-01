Laufen, kicken und dabei anderen helfen – an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben gab es dreifachen Grund zur Freude. 418 Schüler der IGS waren im September zusammen 3800 Kilometer gelaufen. 2700 Euro kamen so zusammen, die jetzt an drei Initiativen gespendet wurden.

Die Schüler der IGS liefen rund um und durch Waldfischbach-Burgalben. Die Sportlichsten waren sogar mit dem Zug nach Kaiserslautern gefahren und von dort an die Schule zurückgelaufen. 2700 Euro kamen bei dem Spendenlauf zusammen. Eine wie immer tolle Sache, lobte Schulleiterin Ina Schatzmann-Hinkel das Engagement der Schüler, die gezielt für Einrichtungen in der Region laufen.

Die Schülervertreter Fynn Roos, Frederic Weber, Antonia Bischoff und Emir Bozaga überreichten die aufgeteilte Summe an Nicole Stein, die stellvertretende Leiterin des Hospiz in Pirmasens, und Elisabeth Klesmann von der Tiertafel in Pirmasens. Der dritte Spendenteil ging an das Mehrgenerationenhaus in Waldfischbach-Burgalben. Krankheitsbedingt konnte die Spende nicht direkt in Empfang genommen werden.

Dass sich die Schüler immer wieder für Schwächere einsetzen, sei großartig, lobten die Vertreterinnen der Einrichtungen, die auf diese Hilfe in schwierigen Zeiten angewiesen sind. Die Schüler freuten sich darüber, dass sie wieder helfen konnten und dass die Spenden nach zweijähriger Pause wieder in der Bruchwiesenhalle im Rahmen des traditionellen Oberstufen-Fußballturniers überreicht werden konnten. Das Turnier hatte zuletzt wegen der Corona-Pandemie und der Brandschutzsanierung der Halle zweimal ausfallen müssen.