„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“: So lautete das Motto der Abschlussfahrt der Zehntklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Thaleischweiler-Fröschen. Während der Abschluss der Mittelstufe in den Tagen vor Ferienbeginn wenigstens im kleineren Rahmen gefeiert wurde, fand die Berlinfahrt coronabedingt nur virtuell statt.

Die 97 Schüler bewiesen, dass sie mit viel Kreativität in die Oberstufe wechseln – 75 bleiben an der IGS – oder ins Berufsleben starten. Kurzerhand hatten sie virtuell eine