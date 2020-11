Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Integrierte Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen entschieden, den für Samstag, 28. November, geplanten Tag der offenen Tür abzusagen. Stattdessen soll es Informationsveranstaltungen in digitaler Form geben. Das teilte die Schule mit.

Für die Schüler der kommenden elften Jahrgangsstufe findet die Veranstaltung am Montag, 23. November, statt; für die künftigen fünften Klassen am Dienstag, 24. November. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Wer sich auf der Homepage der Schule angemeldet hat, erhält im Anschluss die Zugangsdaten. Für die Teilnahme reicht ein internetfähiges Endgerät mit Lautsprecher.

Ab Samstag, 28. November, lädt die IGS zu virtuellen Rundgängen ein und informiert über die Schule. Alle Beiträge werden auf der Schulhomepage bereitgestellt. Mitglieder der Schulleitung stehen an diesem Tag für persönliche Gespräche unter Telefon 06334/92230 zur Verfügung. Weitere Termine können jederzeit über das Sekretariat unter Telefon 06334/92230 oder per E-Mail an sekretariat@igs-frosch.de vereinbart werden.

Voraussichtlich am Samstag, 9. Januar, möchte die IGS Schülern und deren Eltern individuelle Führungen durch das Gebäude anbieten.