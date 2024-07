Bewusst analog habe sie die Worte verfasst, die sie an die Abschlussschüler der neunten und zehnten Klasse der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben richten wolle, sagte Schulleiterin Ina Schatzmann-Hinkel bei der Abschlussfeier der Mittelstufe.

Künstliche Intelligenz (KI) sei im Zeitalter der Digitalisierung überall präsent, werde aber noch nicht in allen Situationen benutzt. Für die Schulen werde KI eine Herausforderung sein, sagte Schatzmann-Hinkel. KI werde präsent sein für die Absolventen, die sich aufmachen, um an anderen Schulen oder bei einer Ausbildung Erfahrungen zu sammeln. Sich aufmachen, etwas aus sich zu machen, das sei der Sinn des Erwachsenwerdens. Auf diesem Wege haben die Abschlussschüler an der IGS die wichtigen ersten Schritte zurückgelegt. 23 Schüler verlassen die IGS nach der neunten Klasse mit dem Abschluss der Berufsreife, 31 nach der zehnten Klasse mit dem qualifizierten Sekundarabschluss (Mittlere Reife). Zudem wurden vier Schüler verabschiedet, die nach der zwölften Klasse mit Fachhochschulreife die IGS verlassen.

Preisträger

Preis der Landrätin fürs beste Jahreszeugnis: Sarah Müller (10./Schnitt: 1,08) und Simeon Betzold (9./1,25); Preis der Bildungsministerien für vorbildliche Haltung: Jason Horbach (10.) und Oleksandra Ostavna (9.); Preis der VG Waldfischbach-Burgalben für besonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft: Sarah Müller (10.), Preis der Daniel-Theysohn-Stiftung für vorbildliches Verhalten: Larissa Macai, Julien Heidenreich (beide 9.); Preis für herausragende Leistungen im Fach Bildende Kunst: Berila Rinesa (10.), Leah Mahr, Liam Schenk (beide 9.), Preis für herausragende Leistungen im bilingualen Unterricht Gesellschaftslehre: Sarah Müller (10).