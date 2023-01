Wohin mit den vielen Pfandflaschen? Diese Frage wurde in Thaleischweiler-Fröschen von Schülern der Integrierten Gesamtschule (IGS) sinnvoll beantwortet. Pfandflaschen sammeln war aber nur eine Aktion der Schüler beim sogenannten Arbeitstag.

Schüler holen die Pfandflaschen ab, geben sie ab und stellen das Geld, das damit verdient wird, der Aktion Tagwerk und weiteren sozialen Hilfsprojekten zur Verfügung. Der Spaß kam nicht zu kurz, bestätigt Darius, der die 12. Klasse besucht, und an der Pfandflaschensammelaktion beteiligt war. Mittels Flyer waren die Bewohner im Ort darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Flaschen eingesammelt werden. Am Aktionstag, „waren wir mit zwei Traktoren und Anhängern im ganzen Ort unterwegs und haben die Flaschen abgeholt“, erzählt Darius.

Spaß hatte auch die Gruppe, der Sina und Leon angehörten. Sie betätigten sich als Kuchenbäcker und produzierten in der heimischen Küche fleißig Kuchen, die sie für den guten Zweck im Rodalber Stadtteil Neuhof zum Verkauf anboten. Bis 21 Uhr abends waren die Kuchenverkäufer im Einsatz. Wie vielfältig die Arbeitswelt sein kann, erfuhren die Schüler bei diesem Projekt. Malin verbrachte den Arbeitstag in Rodalben mit Pferden. Striegeln, füttern, aber auch Mist wegfahren gehörten zu ihrem Job. Was ihre Eltern machen, wenn sie in der Schule ist, das erfuhr Laura, die einen Tag im elterlichen Betrieb mithalf.

Eis essen und putzen, putzen, putzen

Ein Vorteil des gewählten Jobs: von Kierim, Stiliyan und Leon: Eis umsonst. Die drei Jungs waren in einer Eisdiele in Pirmasens im Einsatz und stellten fest, dass es rund ums Eis essen viel zu tun gibt: Eis produzieren, bedienen, aufräumen, und vor allem putzen, putzen, putzen. Dass es im Heimatort viele Möglichkeiten gibt, etwas für die Gemeinde zu tun, und mit welchen Arbeiten das verbunden ist, das erfuhren Jannat, Klara und Denisa in Nünschweiler. Sie wurden für einen Tag Gemeindearbeiter-Assistentinnen, reinigten zum Beispiel den Dorfplatz. Sauber gemacht wurde auch an der IGS selbst. Einen Autoreinigungsservice boten Schüler an. 26 Lehrerautos glänzten danach besonders.

Auf jeden Fall habe sich der Einsatz an diesem Arbeitstag gelohnt, waren sich die Schüler einig, die den Erlös übergeben durften. „Wir haben uns aber auch von vornherein entschieden, das Geld auf verschiedene Organisationen zu verteilen“, sagt die didaktische Koordinatorin an der IGS, Petra Leininger-Lang. 5520 Euro kamen zusammen, die an drei Organisationen gingen: die Aktion Tagwerk, die vor allem in Ruanda und Uganda Familien unterstützt. Dorthin fließt die Hälfte des Erlöses, denn sie war der Auslöser für diesen Arbeitstag der Schüler. Die Tafel in Pirmasens erhielt ein Viertel des Geldes. Es sei großartig, sagte Helmut Maurer von der Tafel, dass sich die Schüler immer wieder für die Menschen in der Region einbringen würden und helfen würden, ihnen ein bisschen Freude in die Lebensmitteltüten zu zaubern. Er bot an, auch mal die ehrenamtliche Arbeit bei der Tafel kennenzulernen. Den Rest bekommt ein Hilfsprojekt aus der Region, das junge Menschen in der Ukraine unterstützt.